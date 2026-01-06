奶粉疑遭毒素污染！食用恐致噁心嘔吐 雀巢宣布召回

家長注意！雀巢（Nestlé）在多個歐洲國家回收部分嬰幼兒配方奶粉產品，原因是部分奶粉可能遭到毒素污染，該物質在食用後恐導致噁心、嘔吐及腹部不適。

根據BBC報導，雀巢5日發表聲明，旗下部分SMA嬰兒配方奶粉及後續配方產品，可能含有「蠟樣芽孢桿菌」產生的毒素cereulide汙染，因此宣布召回產品。消費者若欲確認所購產品是否在受影響範圍內，可經雀巢官方網站或英國食品安全局官網，將手邊產品的批號與公告清單進行核對。

廣告 廣告

產品批號所在位置。圖／翻攝自雀巢官網

雀巢強調，目前尚未接獲任何與相關產品有關的確診病例，但基於對嬰幼兒安全的高度重視，仍主動採取回收行動，「嬰兒的安全和健康是我們的絕對優先事項。對於給家長、監護人和顧客帶來的任何擔憂或不便，我們深表歉意」。

英國食品標準局說明，蠟樣芽孢桿菌毒素是由某些蠟樣芽孢桿菌菌株產生的一種毒素，食用後可能引起食物中毒症狀，症狀包括嘔吐和胃痙攣，且該毒素就算透過烹飪、沸水沖泡也難以去除。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

買7罐5罐出狀況！配方奶愛馬仕驚見發霉 4歲童喝下肚疑腹瀉家長氣炸

雀巢新執行長大整頓！ 2年內將裁員1.6萬人

嬰兒奶粉不是「糖水」！ 衛福部警告：散播不實資訊恐觸《食安法》