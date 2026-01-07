奶粉遭污染全球召回 台灣雀巢發聲：問題產品未入台

雀巢「仙人掌桿菌」問題奶粉，主要產地為德國與瑞士。（路透社）

全球食品巨頭雀巢旗下嬰兒奶粉爆發食安危機！因原料遭「仙人掌桿菌」污染，可能產生引發嘔吐與腹瀉的毒素，雀巢已在全球31個市場啟動召回，範圍涵蓋歐洲多國、阿根廷及香港。台灣雀巢今（7日）緊急發布聲明強調，外電所指的問題批次產品「均未在台販售」，市售產品安全無虞，請家長放心。

根據雀巢官網與各國監測數據顯示，此次事件起因為供應商提供的微量原料「花生四烯酸油（Arachidonic acid oil）」遭到仙人掌桿菌（Bacillus cereus）污染，根據清單顯示，這些問題產品的產地主要為德國與瑞士。自去年（20252）12月芬蘭首度發現問題以來，召回行動已擴散至土耳其、阿根廷及歐洲30多個市場，芬蘭食品管理局更於6日宣布擴大範圍，包含NAN PRO 1、NAN HA 1等即飲及罐裝產品。

香港方面要求下架21批次受影響產品，範圍涉及雀巢旗下的熱銷系列，包括Pro、Infinipro 系列，Ultima 系列以及Illuma（啟賦）系列，香港食物安全中心（CFS）警告，仙人掌桿菌產生的「嘔吐毒素（Cereulide）」具有極強的耐熱性，即便家長使用沸水沖泡奶粉，也無法完全消滅毒素，嬰幼兒一旦誤食，可能出現嘔吐、腹瀉等急性腸胃炎徵兆。截至目前，雀巢表示尚未接獲相關病例通報，但為求謹慎已擴大召回規模。

針對國際召回風波，台灣雀巢迅速清查並對外聲明，外電報導所列出的所有問題批次，在台灣市場均無販售。台灣雀巢強調，在台銷售的所有嬰幼兒產品皆通過嚴格品質控管，並符合各項法規安全性，若消費者仍有疑慮，可直接聯繫台灣雀巢消費者服務中心。





