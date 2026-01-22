奶粉驗出仙人掌桿菌「熱水也殺不死毒素」 醫：誤食恐脫水、敗血症風險高

嬰兒奶粉遭檢出仙人掌桿菌，專家提醒其毒素具高度耐熱性，不易被熱水破壞。 （圖／Pixabay）

繼雀巢SMA奶粉產品檢出仙人掌桿菌後，法國乳品大廠拉克塔利斯（Lactalis）集團近期也傳出旗下嬰兒奶粉遭同樣菌種污染。雖然污染事件發生於國外，但國內代理業者已主動通報並採取預防性下架措施。對此，毒物專家顏宗海醫師指出，該菌毒素具高度穩定性，即使以近沸水沖泡也難以破壞，一旦嬰幼兒誤食，恐導致嚴重腸胃症狀，甚至併發敗血症。

根據《ETtoday新聞雲》報導，林口長庚醫院腎臟科教授級主治醫師顏宗海表示，仙人掌桿菌依型態可分為「嘔吐型」與「腸胃型」，其中嘔吐型毒素常見於澱粉類食品，如米飯、麵條等，加熱亦難完全破壞。腸胃型則可能出現在肉類、沙拉與醬汁等多種食品中，兩者皆曾引發國內外群聚中毒事件。

針對近期奶粉產品接連受到影響，顏宗海表示，污染可能發生於多個製程環節，包括原料、加工、包裝或儲運階段，但因產品產地均為海外，台灣目前僅能掌握最終檢驗結果，實際源頭仍需由原廠與當地衛生機關共同釐清。

由於嬰幼兒的腸胃與免疫系統尚未發育完全，若攝入受仙人掌桿菌污染的產品，可能出現嘔吐、腹瀉、脫水等急性腸胃炎症狀，重者恐需住院治療。顏宗海強調，極端情形下甚至可能引發敗血症，風險不可輕忽。

即便家長使用常見的80至90度熱水沖泡奶粉，也無法有效分解菌體所產生的毒素，顏宗海直言：「毒素具有高度耐熱性，一旦進入體內就會發揮作用，不能寄望用熱水處理來避免風險。」因此，只要確認產品受到污染，最妥善的處理方式仍是全面回收與下架。

他也補充，即便拉克塔利斯過去曾有細菌污染紀錄，但個別事件應分開評估，不應直接視為廠商長期未改善。不過，在食品安全上，製造業者確實應持續強化製程監控與品管機制，以避免相同問題重演。

面對仍待釐清的污染源頭與潛在風險，相關單位與業者採取「先下架、後調查」的原則處理，是對消費者最基本的負責任態度。

