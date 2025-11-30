「奶精+澱粉」做成假奶粉！價差44倍 黑心業者狂薛2756萬

中國河南一處倉庫被發現在製作假奶粉。圖／翻攝自極目新聞

傻眼！中國爆出假奶粉案件，河南省中牟縣警方發現，城郊一處偏僻的倉庫中傳出濃烈的奶香氣，經過蹲點調查，發現倉庫是製作假奶粉的據點。隨後警方發現，所謂的假奶粉是由奶精、麥芽糊精（一種食品添加劑）、即溶粉組成，簡單講就是加了奶精的澱粉，讓奶粉原本應有的蛋白質、脂肪、鈣等營養素幾乎為零。

綜合陸媒報導，2024年8月河南省中牟縣警方破獲一處製造假奶粉的倉庫，犯罪集團用奶精加上澱粉製作奶粉，並添加工業香精增添香味，一共偽造14種進口包裝奶粉，單罐成本價為2至4人民幣，電商平台售價達30至88人民幣（最低價換算新台幣約8元、最高價約373元）價差約44倍，利潤相當高。

根據現場畫面顯示，倉庫堆滿2千袋原料，還有標籤機會列印「澳洲進口、歐盟認證」的假標籤。根據現場的寄貨單顯示，這批奶粉已經發送至中國30多個省市。令人傻眼的是，犯罪集團還可以客製化標籤，想要哪一種國際廠牌，應有盡有。

警方表示，破門而入的瞬間，12名嫌犯帶著防塵帽在製作假奶粉。場內共有5台巨型攪拌機、3千多個假包裝、200公斤的奶精原料等。值得一提的是，犯罪集團就連包裝上的QR code都造假，掃出來會跳出假官網。經查該集團自2024年初開始犯案，透過6家網店銷售假奶粉。他們專挑媽媽群組下手，在詳情頁寫滿「有機認證、促進發育」等關鍵字，並偽造檢測報告，吸引顧客上鉤。

此起生產銷售假奶粉的案件，涉案金額超過650萬人民幣（換算約新台幣2756萬元）。 2025年7月10日，中牟縣法院對先期公訴到案的3名主犯作出判決，3人因犯生產、銷售偽劣產品罪判處有期徒刑15年併處罰金，其他涉案的10餘名犯罪嫌疑人也已移交檢察機關提起公訴。



