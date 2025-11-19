奶茶之外新選擇！「童年神飲」回歸夜市販售地點曝 一票人驚呆：超懷念

生活中心／王文承報導

有民眾意外發現，被譽為「童年飲料」的嘉南羊乳悄悄回到夜市販售（圖／資料照）

台灣夜市美食琳瑯滿目，也吸引不少外國遊客前來品嘗，而珍珠奶茶、木瓜牛奶及西瓜汁等夜市必喝飲品。不過，近日有民眾意外發現，被譽為「童年飲料」的嘉南羊乳悄悄回到夜市販售，貼文曝光後，瞬間勾起大批網友的回憶，並紛紛詢問還有哪些地方可以買到。

童年神飲回歸夜市 每日販售地點曝光



一名網友在社群平台《Threads》上發文分享，他在台南下營夜市的攤販購入了被稱為「童年神飲」的嘉南羊乳，並貼出多款口味的照片。原PO表示，現場售價為單瓶35元、6瓶200元，若購買10瓶還可再加送1瓶，相當於11瓶330元，價格實惠，因此他直呼：「2025最新夜市手搖飲就是嘉南羊乳」。

貼文一出，立刻引起大批網友共鳴，「小時候不懂羊奶的好，長大才知道多麼營養」、「小時候去早餐店會覺得羊奶很貴，長大後才覺得羊奶已經很便宜了」、「來找找看台北有沒有，拜託我21年沒喝過」、「這還真不容易遇到」、「在哪兒」、「好懷念的味道，歐買尬」、「有人知道高雄的夜市也有賣嗎？」、「也是，居然賣羊奶！？小時候的回憶」。

多位網友透露，目前嘉南羊乳主要在台南地區的夜市出現，除了週二外，幾乎每日都有攤販出攤，但各夜市的實際位置不固定，需要靠運氣才能買到。

有網友整理出目前的流動攤位出攤時程如下：

星期一在「麻豆夜市（中華街6號）」

星期三在「鹽水夜市（鹽水國小側門）」

星期四在「佳里夜市（信義一街套房出租處）」

星期五在「西港夜市（慶安街59巷菜市場出入口旁）」

星期六在「新營夜市（中華街與信義街口）」

星期日則在「下營夜市（中山路149號）」販售

