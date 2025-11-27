奶茶色小宅擁抱日光，設計師勇奪 2025MUSE Design Awards金獎等三項國際大獎
編輯 Andy Chen｜圖片提供 驊揚室內裝修設計
這間位於台灣高雄的 23.9 坪住宅，榮獲 2025 LONDON Design Awards銀獎、MUSE Design Awards金獎與 French Design Awards 銀獎等國際大獎。本案的設計靈感源於自然光影和木質色調，設計師以奶茶色跟原木為基底，融合日系的溫潤簡約與北歐的實用美學，營造出柔和又沉靜的生活氛圍。當午後陽光灑落在藝術塗料的牆面上，空間會散發出溫潤光澤，成為能自在喝茶、靜心的療癒居所。
1. 小宅的靈活美學，流暢動線中的互動日常
在僅 23.9 坪的空間中，設計師透過格局重組的手法，化解原有限制：樑柱壓迫以造型牆與收納櫃修飾；開放式書房延伸客廳視覺深度，減少空間侷促感；中島結合餐桌的佈局則整合多元機能，讓室內的每一吋空間都被精準運用，展現小宅的靈活性與開闊度。
在動線規劃方面，設計師以「流暢動線 × 人性互動」為出發點，讓生活節奏自然串聯，比方在玄關以玻璃屏風與洞洞板，界定入門的過渡功能區域；開放式客廳擺放環形沙發，巧妙建立家庭互動中心；中島吧檯不僅是備餐及輕食場域，更是情感交流的愜意場所。設計團隊藉由動線與格局的重新配置，讓家的每個片刻都被光與木色溫柔包圍。
2. 善用照明規劃，給予舒適的生活品質
在公領域，白天陽光映照於藝術塗料與木作貼皮上，材質會隨時間變化產生柔和光澤；夜晚藉由間接照明、嵌燈與藤編吊燈等，創造出能安靜呼吸的溫暖亮度。主臥則透過床頭板修飾大樑壓迫，並以柔光投射於牆面，襯托出空間的細膩層次，給予居住者舒適的睡眠品質。
3. 精選環保材質，創造健康永續的居家
室內採取奶茶色與大地色為主調，搭配原木、灰泥及藤編元素，形塑沉靜又有層次的空間語彙。此外，設計師選用低甲醛系統板材與司曼特灰泥環保塗料，使家的氣息保持清新純淨，藉由如此的材質選擇，不僅讓空間視覺更為和諧，符合屋主的美學期待，也能兼顧健康、永續的居住品質。
4. 美感與機能的平衡，貫徹日常的細節哲學
在有限的坪數裡，設計師重新整合各種機能，既滿足一家人的使用需求，也維持空間的簡潔俐落感。玄關以洞洞板、穿鞋椅及收納櫃體，結合成端景牆，兼具彈性展示與實用功能；中島以筷子磚、石紋檯面裝飾，並銜接餐桌，讓備餐與用餐的情境自然連接；電視牆則整合收納及展示，讓立面保持整潔。
設計團隊在美感與機能之間找到最佳平衡，藉由可調整、可延續的設計語言，讓空間具備「成長的可能」。每一次光影變化、每一段居家動線，皆被溫潤的木色與柔光包裹，構築出一種恰到好處的生活節奏：輕盈而安然。
玄關配置長虹玻璃屏風，搭配洞洞板、穿鞋椅與木作層板，兼具隱私、機能與美觀。
中島吧檯結合餐桌，作為家人互動核心；環形沙發定義客廳位置，後方銜接開放式書房，動線流暢。
客廳主牆選用淺灰藝術塗料，搭配木紋線條，以中性色調呈現日系北歐風。
公領域特別挑選藤編吊燈，為用餐時光增添度假氣息。
開放式書房延續奶茶色調，結合藝術塗料質感及黑色鐵件，形成冷暖對比的工作空間。
主臥透過床頭板化解橫樑壓迫，並整合燈光，創造溫暖氛圍。
臥室藉由木格柵拉門，巧妙遮擋衛浴入口，延伸空間的溫潤質感。
驊揚室內裝修設計有限公司／王亭今
地址：高雄市三民區陽明路455號2樓
電話：07-3926469
Email：hy.housedesign@gmail.com
網站：http://www.hyinteriordesign.com/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
雲端美式豪宅 隱而不奢的都會主張
經上百張案例圖片縝密歸納、分析，悉心爬梳業主喜好，整合出純白色系、金屬質地和古典線條等關鍵詞彙。外玄關即展現美學意涵與機能相互激盪的花火，如鞋櫃門片靈感源自林口氣候潮濕，藤編材質有助排解濕氣，輔以精心照明，搭載舒適穿鞋椅；天花板隱逸獨立空調、除濕設備，地坪採用耐髒的洞石鋪就；接著視線轉往波光粼粼的金色玻璃磚，隨自然光線灑落，溫馨、愜意油然而生。幸福空間 ・ 1 天前
波光蕩漾 恬靜弧畔｜人文風｜43坪
一般基礎收納，風格有點混搭，但以人文風格為主，再利用燈條照明來修飾樑的壓迫感，並且牆面用曲線來做造型。幸福空間 ・ 2 小時前
一秒飛日本 日式暖心養生全齡宅
演拓空間室內設計將北部的設計經驗無縫帶入高雄，並且結合當地需求，為屋主提供最成熟的服務品質。無論是台北還是高雄，設計團隊都會集思廣益，尤其是居家安全6000多條SOP，以及北部最新的材質、工法與技術帶到南部，確保每一個案子都能展現最佳品質。幸福空間 ・ 2 小時前
舒適與奢華兼具！198坪新成屋透天豪宅追求臻至完善迷人生活
豪宅裝潢強調的不只是奢華，而是品味與細節，詠絮室內設計團隊以多年設計經驗，結合湛設計手法，透過空間尺度的掌握、美學的底蘊，讓豪宅設計更強調整體裝潢美感、高級建材的使用、氣派程度的展現，以及符合美好生活體驗的需求。id SHOW ・ 2 小時前
（專訪）胡瓜誤觸籃籃胸部挨轟 ...小禎喊冤惹議 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 4 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 22 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 18 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 34 分鐘前
高市早苗再提台灣退縮了？他狠酸海鮮白吃了
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗昨（26）日首次於國會和在野4黨的黨魁辯論，由於她月初一席「台灣有事將引發日本存亡危機事態」的發言觸動中國敏感神經，她在黨魁辯論上強調，自己是在具體事例的範圍...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
1.25兆國防預算惹議！呂秀蓮狠嗆這群人受益
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）國防特別預算，預計在民國115年至122年的8年間投入打造「台灣之盾」。對此，前副總統呂秀蓮表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 2 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 20 小時前