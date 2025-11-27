奶茶色小宅擁抱日光，設計師勇奪 2025MUSE Design Awards金獎等三項國際大獎

編輯 Andy Chen｜圖片提供 驊揚室內裝修設計

這間位於台灣高雄的 23.9 坪住宅，榮獲 2025 LONDON Design Awards銀獎、MUSE Design Awards金獎與 French Design Awards 銀獎等國際大獎。本案的設計靈感源於自然光影和木質色調，設計師以奶茶色跟原木為基底，融合日系的溫潤簡約與北歐的實用美學，營造出柔和又沉靜的生活氛圍。當午後陽光灑落在藝術塗料的牆面上，空間會散發出溫潤光澤，成為能自在喝茶、靜心的療癒居所。

1. 小宅的靈活美學，流暢動線中的互動日常

在僅 23.9 坪的空間中，設計師透過格局重組的手法，化解原有限制：樑柱壓迫以造型牆與收納櫃修飾；開放式書房延伸客廳視覺深度，減少空間侷促感；中島結合餐桌的佈局則整合多元機能，讓室內的每一吋空間都被精準運用，展現小宅的靈活性與開闊度。

在動線規劃方面，設計師以「流暢動線 × 人性互動」為出發點，讓生活節奏自然串聯，比方在玄關以玻璃屏風與洞洞板，界定入門的過渡功能區域；開放式客廳擺放環形沙發，巧妙建立家庭互動中心；中島吧檯不僅是備餐及輕食場域，更是情感交流的愜意場所。設計團隊藉由動線與格局的重新配置，讓家的每個片刻都被光與木色溫柔包圍。

2. 善用照明規劃，給予舒適的生活品質

在公領域，白天陽光映照於藝術塗料與木作貼皮上，材質會隨時間變化產生柔和光澤；夜晚藉由間接照明、嵌燈與藤編吊燈等，創造出能安靜呼吸的溫暖亮度。主臥則透過床頭板修飾大樑壓迫，並以柔光投射於牆面，襯托出空間的細膩層次，給予居住者舒適的睡眠品質。

3. 精選環保材質，創造健康永續的居家

室內採取奶茶色與大地色為主調，搭配原木、灰泥及藤編元素，形塑沉靜又有層次的空間語彙。此外，設計師選用低甲醛系統板材與司曼特灰泥環保塗料，使家的氣息保持清新純淨，藉由如此的材質選擇，不僅讓空間視覺更為和諧，符合屋主的美學期待，也能兼顧健康、永續的居住品質。

4. 美感與機能的平衡，貫徹日常的細節哲學

在有限的坪數裡，設計師重新整合各種機能，既滿足一家人的使用需求，也維持空間的簡潔俐落感。玄關以洞洞板、穿鞋椅及收納櫃體，結合成端景牆，兼具彈性展示與實用功能；中島以筷子磚、石紋檯面裝飾，並銜接餐桌，讓備餐與用餐的情境自然連接；電視牆則整合收納及展示，讓立面保持整潔。

設計團隊在美感與機能之間找到最佳平衡，藉由可調整、可延續的設計語言，讓空間具備「成長的可能」。每一次光影變化、每一段居家動線，皆被溫潤的木色與柔光包裹，構築出一種恰到好處的生活節奏：輕盈而安然。

玄關配置長虹玻璃屏風，搭配洞洞板、穿鞋椅與木作層板，兼具隱私、機能與美觀。

中島吧檯結合餐桌，作為家人互動核心；環形沙發定義客廳位置，後方銜接開放式書房，動線流暢。

客廳主牆選用淺灰藝術塗料，搭配木紋線條，以中性色調呈現日系北歐風。

公領域特別挑選藤編吊燈，為用餐時光增添度假氣息。

開放式書房延續奶茶色調，結合藝術塗料質感及黑色鐵件，形成冷暖對比的工作空間。

主臥透過床頭板化解橫樑壓迫，並整合燈光，創造溫暖氛圍。

臥室藉由木格柵拉門，巧妙遮擋衛浴入口，延伸空間的溫潤質感。

