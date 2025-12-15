奶茶一條街染血！大學生遭撞飛「頭腳對折呈>型」1原因…現場飄土味

記者簡榮良／高雄報導

一個趕下班，一個趕上班！高雄鹽埕區新樂街不到600公尺，有超過10家以上知名奶茶店進駐，被譽爲「奶茶一條街」。今（15）日上午5時許，新樂街與光榮街口發生一輛小貨車與機車相撞車禍意外，23歲陳姓男大生人車分離，噴飛瞬間身體呈現>型，身體重摔砸碎好幾盆盆栽，手腳擦挫傷送醫，現場瀰漫土味。

23歲陳姓男大生人車分離，噴飛瞬間身體呈現>型。（圖／翻攝畫面）

上午5時56分，天還沒亮，位於鹽埕區新樂街，俗稱奶茶一條街上，一輛由23歲憨姓男子駕駛的小貨車由新樂街東往西行駛；未料，與騎機車、由光榮街南向北行駛的23歲陳姓男大生相撞，力道之大，陳男人車分離，監視器拍下他身體呈現>型，重摔滑行至民宅門口，砸碎好幾盆盆栽，現場一片狼籍瀰漫土味。

廣告 廣告

據悉，陳姓男大生剛打工完要回住處；憨姓男子則早起趕著送貨，雙方速度都不慢，在路口相撞發生意外，所幸送醫後沒有大礙。詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

男大生身體重摔砸碎好幾盆盆栽，現場一片狼籍瀰漫土味。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

獨家／含恨撞車隊…計程車運將沒下車「鐵包人燒了」生死不明！

「全台最兇虎爺」金身被偷了…賊夢虎追燙手歸還！廖大乙曝超慘下場

5.6萬買2貓接連死亡！要退款…老闆竟亮甩棍威脅：上法院沒輸過 畫面曝

柴山獼猴搶網美包…香港人崩潰：「護照在裡面」！下落不明

