奶蓋控快衝！清心福全首推3款「厚雪奶蓋」 可可、紅心芭樂搭配新滋味登場

2026年初，手搖飲市場再添新變化！清心福全首度推出奶蓋系列飲品，全新「厚雪奶蓋」一次推出三款口味，主打細緻綿密、口感輕盈的奶蓋層次，讓原本熟悉的飲品多了不同喝法，也讓奶蓋控有了新選擇。

「厚雪‧烏龍奶蓋」以烏龍綠茶為基底，茶香清爽不澀，上層鋪上如初雪般細緻的奶蓋，入口先是柔滑奶香，隨後帶出清新的茶韻，整體風味平衡、不顯厚重。「厚雪‧頂級可可奶蓋」則走甜點系路線，選用香氣濃郁的可可作為基底，搭配輕柔細膩的奶蓋，巧妙中和可可的厚實感，口感圓潤滑順，層次分明。

厚雪‧紅心芭樂奶蓋。（圖／清心福全）

偏好果香口味的人，則可嘗試「厚雪‧紅心芭樂奶蓋」。以紅心芭樂的自然果甜為主軸，結合柔滑奶蓋，果香與奶香交錯，風味清爽、不易膩口。「厚雪奶蓋」系列目前於清心福全限定門市販售，若已等不及想嘗鮮，可先上官網查詢販賣門市，免得撲空。

