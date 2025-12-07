奶貓想出籠「不斷咬杆狂叫」超委屈！ 下秒真相曝光網笑翻：不太聰明的樣子

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

毛小孩的一舉一動總是讓人出乎意料，有些時候可以很精明，有時卻笨到連飼主都看不下去。近日，有網友分享了一則影片，只見家中的奶貓被關在籠子裡，不斷扒著鐵桿掙扎著想要出去，叫聲之哀怨彷彿下一秒就要哭給主人看。然而下秒鏡頭一轉，真相曝光讓網友們直接傻眼，笑翻表示「是在演哪齣啦」。

一名網友日前在微博上分享了一則可愛的影片，從影片中可以看到，一隻小奶貓自己待在籠子裡，不斷地把臉硬擠進鐵籠縫隙中，爪子還不忘扒著欄杆，一邊伸手、一邊對著拍攝的飼主大聲喵喵叫，彷彿在哭喊：「放我出去」，最後甚至用嘴咬鐵桿，委屈巴巴的模樣讓人看了不禁想趕緊救援。

然而，鏡頭往旁邊一帶真相立刻曝光，原來籠子的門根本就沒關，小貓只顧著對著眼前的欄杆生氣，演出一副可憐巴巴的模樣，卻完全沒發現自由之門就在牠的背後，令人哭笑不得。好在影片最後牠終於發現門是開的，先是一臉茫然的楞在原地，隨後尷尬的默默走出去，可愛的舉動讓網友們全笑翻。

影片曝光後吸引不少人點閱，上傳至今已累積超過58萬次觀看，網友們看完也紛紛在底下留言回應，「不太聰明的樣子哈哈哈」、「小貓：我是怎麼出來的？」、「急死我了你往旁邊看一眼啊」、「寶寶去測測智商吧」、「這小玩意可能不是那麼太聰明」、「小朋友貌似眼神不太好」、「牠甚至出来之後從門那裡又穿過去才覺得自己是真正出来了」。





