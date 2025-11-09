奶貓玩過頭偷打小狗！ 「下秒狗媽出現」嚇到原地彈起 網笑翻：報應來太快
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導
毛孩之間的互動總是又可愛又戲劇化，尤其當小貓小狗們在一起玩耍時，意外總是接二連三。近日，有網友分享了一則影片，只見一隻奶貓在玩耍過程中調皮地拍了小狗的頭，沒想到下秒「報應」立刻降臨，原本的小狗突然變成一隻大狗，嚇得牠拔腿狂奔，反應笑翻上萬網友。
一名網友日前在Youtube上分享了一則影片，從影片中可以看到，一隻小貓與兩隻奶汪在院子裡玩耍，而小貓調皮地用爪子朝其中一隻小狗的頭巴下去，小狗被突如其來的一掌打到後直接愣住，下秒直接掉頭跑走。正當奶貓還一臉得意、準備再度「出手」時，只見原本小狗的位子變成一隻體型龐大的成犬，原來小狗是跑回去搬救兵。
狗媽媽一出現把小貓嚇到瞬間彈起來，尾巴一豎、腳步一滑，直接逃得比誰都快，震驚的表情彷彿在喊：「見鬼了！剛剛那隻小狗怎麼突然長大！」。
影片曝光後後吸引不少人點閱，上傳至今已累積破萬次觀看，網友們看完紛紛在底下留言回應，「湯姆貓與傑利鼠真的是紀錄片」、「貓咪應該在懷疑人生」、「貓速度真的蠻快的，往後跳還瞬間抽了狗媽媽一個耳光」、「打狗要看主人呀」、「奶貓欺負奶狗，小屁孩打架，沒關係，我媽在家你死定了」、「貓：怎麼突然變這麼猛啊」。
甩鍋技能點滿！ 心機貓闖禍後狂指狗狗「都是牠幹的」 激動模樣網笑：快開口說話了
小貓上廁所「突原地起飛」！整隻動彈不得超無助 網笑翻：腹肌馬上要出來了
主人病倒一天沒吃！貼心小貓「叼飼料送床邊」 網超羨慕：真的沒白養
