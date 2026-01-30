奶酥抹醬推薦，好評早餐吐司抹醬送禮推薦

【商家指南推廣專題】

您吃吐司喜歡抹醬嗎？許多人喜歡在剛烤好的吐司上塗抹醬料，為早餐或下午茶增添風味。其中，奶酥抹醬以其濃郁奶香和經過烘烤後帶來的香氣與酥脆口感，成為大眾的心頭好。在眾多推薦名單中，「FlavorFuse」以專業手法和高品質食材研發的奶酥&抹醬系列，如原味絲絨奶酥、蘭姆葡萄乾奶酥、醇香奶油明太子等創新風味，層次豐富、口感細膩，呈現出品牌獨有的高級感，一吃就讓人上癮，是網路熱評的早餐吐司抹醬和送禮首選。

創立於２０２３年的 FlavorFuse，是由一群在餐飲業耕耘超過１０年的廚師創立的網購奶酥抹醬品牌。研發團隊鑽研傳統並結合現代烹飪理念，善於融合不同文化與料理手法，並加入天然香料、香草、酒類、蜂蜜、乳製品等高品質食材，製作出獨具匠心的抹醬產品。

以下是６款推薦推薦的FlavorFuse產品：

1. 法式經典-原味絲絨奶酥

嚴選北海道四葉乳粉，搭配台灣１９號發酵奶油、香草籽與肉豆蔻，呈現輕盈細膩的質感與天然的乳香風味，每一口都能感受到香料與香草堆疊的風味層次。

2. 經典醇香-蘭姆葡萄乾奶酥

自製蘭姆酒浸泡後自然風乾的葡萄乾，保留迷人的醇香與溫暖氣息，搭配細膩的原味奶酥，入口即是迷人的酒香與奶香，帶來一股令人著迷的「大人味」。

3. 紫色嘉賓-香甜藍莓奶酥

奶酥結合自製的果泥，選用台灣在地種植的樹葡萄、桑葚，以及被譽為「北美藍寶石」的藍莓，與紅酒、檸檬汁、檸檬葉、月桂葉、冰糖、楠木柑花熟成蜂蜜慢火熬煮成層次豐富的果泥，最後融入蒙太古奶油與四葉乳粉，層層疊加的果香與奶香交織出豐富的口感層次。

4. 馥郁濃情-絲絨可可奶酥

嚴選法芙娜１００％純可可粉，搭配法國蒙太古發酵奶油，呈現苦甜交融的高級可可風味。最後加入肉豆蔻點綴，帶來一絲柑橘的辛香，增添風味層次，讓整體風味更為豐富驚艷。

5. 溫潤暖陽-晨光早起奶酥

研發團隊巧妙將紅棗、枸杞、黃耆等東方養生食材融入西式奶酥醬，並搭配香草莢與肉豆蔻粉增添一股溫潤的氣息，帶來中西融合的創新抹醬。名字靈感來自紅棗與枸杞的諧音「早起」，與其風味如同晨光般溫暖，因此命名「晨光早起」。

6. 法式風韻-醇香奶油明太子

以生食級紅仁蛋、蒙嘉利白酒醋與法式澄清奶油製作的荷蘭醬為基底，融合新鮮明太子的鹹香風味，滑順細膩且層次豐富。無論是塗抹於吐司、點綴法式炒蛋，或搭配鮮甜的蝦蟹海鮮，均可為料理增添高級質感與風味。

未來FlavorFuse 將持續創新，研發更多創意奶酥抹醬與法式手工果醬，並推出限定禮盒組，滿足不同場合的需求。FlavorFuse計劃參與 iTQi 國際風味評鑑與英國世界果醬大賽等國際賽事，讓 FlavorFuse 的產品與服務登上國際舞台，成為您餐桌上的美味驚喜。

目前 FlavorFuse 提供單筆消費滿１５００元免運優惠，透過 LINE 註冊網站會員還可獲得一次性首購免運優惠，更多詳情以官方網站公告為主。

品牌：FlavorFuse

電話：0979711106

地址：台東市四維路三段61號1樓

官網：https://rink.cc/ik16y

IG：https://rink.cc/rn0oz

FB：https://rink.cc/aavvq

以上訊息由FlavorFuse提供