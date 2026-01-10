奶量一直不夠？婦產科醫揭「發奶關鍵」 媽媽別再逼自己了

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

看著懷裡的寶寶，心中充滿了愛，卻也時常為了奶量而感到焦慮嗎？婦產科嚴絢上主治醫師分享，親愛的哺乳媽媽，妳的辛勞和擔憂，我懂！在討論吃什麼之前，想先和妳分享一個小秘密：母乳的組成，有將近95%是水分，另外5%則是珍貴的蛋白質，這就是為什麼大家常說要多喝「高蛋白的湯湯水水」，因為我們在補充水分的同時，也為乳汁提供了最好的原！

試試將這些食物 用煮粥或煮湯的方式加入菜單

1、溫和又有力的全穀類：像是「燕麥」，富含蛋白質與纖維，是穩定提供媽媽能量與營養的好幫手。

2、方便補充的植物性蛋白：「豆腐、豆漿」都是很棒的選擇，可以為身體提供溫和不燥熱的植物蛋白。

3、營養滿分的種子與堅果：適量攝取「黑芝麻、核桃」，它們富含健康脂肪，能有效提升母乳的營養質量。

4、來自魚類的好DHA與蛋白質：用「鱸魚、鮭魚」煮一碗熱騰騰的湯，不僅補充水分，其Omega-3更有助於乳汁分泌與寶寶發展。

5、富含鐵質的深綠色蔬菜：菠菜或紅莧菜補充媽媽流失的鐵質，有好氣色才有好體力！

最重要的悄悄話：發奶的關鍵心法

嚴絢上呼籲，請記得，媽媽的心情，是任何食物都無法取代的發奶聖品！有任何疑問，讓專業的婦產科醫師成為妳的貼心後盾，一起優雅走過這段旅程。

1、不強迫、不焦慮：聽說花生豬腳很發奶，但妳不喜歡？那就千萬不要勉強！壓力反而會影響泌乳。

2、選擇多樣化：發奶食物有很多種，找到自己喜歡吃、吃了開心的最重要。妳的快樂，寶寶感受得到。

3、回歸基本功：其實「保持心情輕鬆、均衡飲食、補足水分、多親餵」才是發奶最穩固的黃金法則。

