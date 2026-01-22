她三度早產 懷孕28周落紅！醫護深夜接力搶救1320克新生兒 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

少子化台灣，每一個新生兒都格外珍貴，尤其是搶救早產兒。衛生福利部台北醫院日前就收治一名懷孕僅28周的產婦蔡小姐，曾有兩次早產病史，因落紅與劇烈腹痛，緊急被送醫，醫院第一時間啟動「高危險妊娠產兒照護團隊」，緊急進行安胎與接生準備，最終在醫療團隊深夜接力守護下，體重僅1320公克的早產男嬰平安誕生。

衛福部台北醫院婦產科主任林峻宏表示，蔡小姐到院時已屬高度風險個案，考量其過往曾歷經兩次早產，高危險妊娠產兒照護團隊立即進入備戰狀態，由婦產科與兒科醫師、呼吸治療師、放射師、新生兒病房護理人員等跨團隊合作，希望爭取胎兒在母體發育的時間，但因產程進展迅速，團隊隨即應變轉為接生準備。

林峻宏說，寶寶出生時體重僅1320公克，發育尚未完全，團隊在最短時間內施行氣管內管插管與靜脈通路建立及相關檢查，並轉入新生兒加護病房持續觀察，從接生、急救到穩定生命跡象「每一秒都是關鍵」，得靠高危險妊娠產兒照護團隊長期以來形成的默契與作業流程。

蔡小姐表示，自然受孕三次，第一胎於24周早產，曾入住新生兒加護病房，仍不幸因腦出血離世；第二胎於34周生產，在加倍的關心與照顧下，如今已健康成長至5歲。這一次再懷上第三胎，沒想又面臨28周早產危機時，本來懇請醫師盡可能讓孩子在子宮內多待一天是一天，如今看到寶寶平安出生，內心滿是感激。

為給予早產兒最完善的後續治療，在寶寶穩定病情後，台北醫院已透過醫療網轉診機制，將寶寶轉送至台大醫院新生兒加護病房銜接後續治療，目前已拔管且狀態穩定。

台北醫院院長鄭舜平表示，這場深夜緊急救援，是跨團隊在高風險情境下的即時應變與接力合作的成果。高危險妊娠的處理不能等，醫院具備完善的急重症應變機制，能在病人送達的第一時間止血、安胎或進行新生兒急救，避免因長途轉診而錯失黃金救援時機。

照片來源：衛福部台北醫院提供

