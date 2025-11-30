她上門討薪「隔天老闆上吊亡」！闆娘怒告求償93萬 法院1原因駁回：應自行承擔
中國湖南永州一名況姓女子遭李姓雇主拖欠逾2萬元（折合台幣約8萬8千元）工資長達5年，今（2025）年3月前往對方住處討薪時雙方爆發口角，未料隔日李男竟上吊輕生。事後家屬指控況女「私闖民宅並辱罵死者」，向法院求償 21萬餘元（折合台幣約93萬餘元）。法院審理後認定，李男自殺為「自主行為」，與討薪無直接因果關係，最終駁回家屬全部訴求。
員工追討積欠薪資 至雇主家中發生口角
李男與人合夥在湖南永州開辦教育機構，而況女自2017年6月1日受聘於該機構工作，雙方並未簽訂勞動合約。今年3月30日，況女士提出離職，並指控自 2020年起遭拖欠工資共超過2萬元，3月2日晚間，她前往李男住處追討薪資，期間雙方發生爭執。
李姓雇主隔日輕生 家屬怒告員工求償21萬人民幣
家屬於爆發口角隔日，發現李男在自家廠房內上吊身亡，事後李男家屬將況女士訴諸法院，要求賠償21萬餘元。家屬指稱，況女士當晚未經許可闖入家中討債，並辱罵李男夫妻，使李男情緒激動；甚至衝入廚房搶奪物品、要求簽訂汽車或房屋抵押協議，拍攝房屋與車輛影像，並企圖開走車輛。在遭拒後，更對李男妻子施以掐脖等暴力行為，激烈衝突導致李男崩潰並選擇輕生。
家屬解釋薪資延發原因：雇主病後失憶、帳務混亂
對於薪資拖欠的原因，家屬表示，李先生於2024年9月28日發生腦梗塞，住院接受手術後記憶受損，無法整理教育機構帳務，因而延遲向員工支付薪資。
員工否認辱罵及暴力行為 反指夫妻關係緊張
況女士則辯稱，她在討薪過程中並無辱罵或刺激李男，只是發生口角；更指出李男與妻子感情不睦，是妻子的言語傷害造成李男承受心理壓力，當晚衝突後，她曾主動向派出所報警。
法院調查還原真相：已事先聯繫並同意入內
法院審理後查明，況女士前往追討薪資前，已電話聯繫並取得李男允許。討薪未果後，雙方發生口頭爭吵，警方到場勸導後情緒已趨緩，並同意自行協商解決。
法院研判輕生與討薪無直接因果 駁回家屬請求
法院認為，李男為「具有完全民事行為能力」的成年人，其上吊自殺為自主行為，與況女士追討工資不具法律上的因果關係。因此，死亡後果應由李先生自行承擔。2025年9月8日，永州市冷水灘區人民法院判決駁回家屬全部訴求。
事件引發網友熱烈議論
而這起案件也掀起陸網熱論，有人替況女喊冤「欠薪5年還有理了？討薪反而要賠錢，這是什麼道理？」、「老闆自殺，討薪的員工就要背鍋嗎？」；也有人惋惜李姓雇主的結局，但覺得家屬索賠沒依據，「憂鬱症和自殺傾向是早就有的，不能把責任推給討薪的人」，還有網友聚焦在「欠薪本身」，「企業拖欠工資才是根源！如果李男早點結清工資，哪會有後面的事？比起糾結討薪責任，更該嚴懲欠薪老闆！」
勞資雙方如何維護權益？
這起案件的判決，被視為對勞工權益的一大保障。法院明確認定，員工依法討薪屬正當維權行為，若對方情緒失控導致自傷或自殺，法律不會將責任強加於討薪者，強調「合法維權無責」的界線。
然而，案件背後也引發社會討論，面對長期欠薪，到底是應該上門討要還是直接走司法程序？若對方身心狀況不佳，討薪時又如何拿捏對話尺度？除了要求支付工資，是否應追究企業管理責任？成為外界關注焦點。
專家提醒，勞工維權應透過合法途徑，如向勞動監察部門申訴或提起訴訟，避免採取辱罵、威脅或強制行為，以免反受其害。同時也呼籲雇主，欠薪不僅違法，更可能帶來社會風險，應依法保障員工權益，避免悲劇重演。
★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
