她下令射殺千人！ 孟加拉學運遭血腥鎮壓 前總理被判死刑

前孟加拉總理哈希納，因為去年孟加拉爆發學運時，涉嫌下令安全部隊射殺抗議民眾，造成至少1400人喪命，被孟加拉法庭宣判死刑。這次世紀大審，引起孟加拉全民關注，法庭內有人掩面哭泣、法庭外則有人高呼勝利。只是哈希納發表聲明，強調這是政治謀殺，不排除上訴。

孟加拉前總理哈希納因為血腥鎮壓學運遭判處死刑。（圖／達志影像美聯社）

前孟加拉總理哈希納因鎮壓學運下令射殺抗議民眾，造成至少1400人喪命的嚴重事件，已被孟加拉國際戰犯法庭判處死刑。這項判決在孟加拉引發強烈反響，法庭內外呈現截然不同的景象：有人歡呼慶祝，視為正義伸張；也有人掩面哭泣，感到悲痛。78歲的哈希納目前身在印度新德里，她透過聲明強調這是政治謀殺，並考慮提出上訴，而這項判決可能進一步加劇孟加拉的政治動盪。

廣告 廣告

孟加拉國際戰犯法庭在審理過程中宣布：「我們決定只判處一項刑罰，那就是死刑。」當法官宣判的那一刻，法庭內爆發如雷的歡呼與掌聲，同時也有人掩面大哭，場面充滿情緒對比。這位前總理的罪名源於去年她對學生運動的鎮壓行動，當時她下令安全部隊對抗議民眾開槍，造成嚴重傷亡。

在首都達卡，以學生為首的抗議民眾高呼口號，鼓譟慶祝這項判決。一位孟加拉大學生表示，他認為這是為烈士家屬伸張正義的第一步，但只有親眼見證最終勝利，才能算得上真正的勝利。這場學運的導火線是公務員配額制度不公平，引發民眾上街抗議。根據聯合國的報告估計，哈希納下令鎮壓造成至少1400人死亡、數千人受傷的慘劇。

哈希納在2022年曾自信地表示：「我們的經濟很強大。」然而，去年8月她被趕下台後，就逃到了印度新德里避難。對於這次的死刑判決，她透過聲明指控這是帶有政治動機的判決。目前外界關注的焦點是哈希納是否會返國提出上訴。值得注意的是，孟加拉明年2月將進行大選，針對前總理的死刑判決恐將加劇當地的政治動盪，為這個國家帶來更多不確定性。

更多 TVBS 報導

鎮壓學運遭判死躲德里！孟國促引渡前總理哈希納 印度暫無動作

女友分手派人討債！男持刀反殺判8年半 律師怒：只能被動挨打嗎？

南亞拉警報！ 巴基斯坦、印度首都24hr內分遭恐攻 共計20死

台中港區藝術中心借展「30公分夜光石」底部竟現裂痕 養樂多第三代怒告：上訴到底

