她下個月就要當媽媽！27歲孕婦騎車自撞一屍兩命 檢方複驗查肇因

王姓女子下個月臨盆，未料4日晚間騎車出門因不明原因自撞，送醫宣告不治。（翻攝畫面）

新北市新莊區4日晚間發生一起奪命事故，一名27歲王姓孕婦騎車返家途中，不明原因撞上路緣石、再重擊燈桿，導致頭部、臉部重創，送醫仍宣告不治。王女預產期就在下個月，這起憾事造成一屍兩命，家屬悲痛欲絕。檢警今日相驗後決議將再次複驗，以釐清肇因。

到底撞到什麼？事故瞬間仍待釐清

事故發生於昨晚6時許，監視器畫面可見王女騎在外側車道，卻突然撞上某個物體後摔飛，機車與人體一路滑出數公尺，消失在畫面邊緣。警方初步研判，王女先擦撞路緣石，重心不穩後彈向路旁燈桿，機車甚至滑行約20公尺才停下。

警消抵達時，她已無呼吸心跳，送往醫院急救後仍於晚間7時50分宣告不治。警方檢測結果顯示，王女酒測值為0，身上也沒有違禁品，初步排除酒駕與毒駕可能。

是否另有車輛干擾？路面問題？家屬急盼真相

事故發生後，家屬難以接受，在網路發文尋求其他駕駛行車紀錄器，希望釐清她為何會突然失控。

今日下午檢警前往殯儀館進行刑事相驗，王女父親及丈夫到場，全程低調不發一語，神情悲痛。法醫相驗後家屬對死因無異議，但為查明是否還有其他外在因素影響，檢方表示將調閱救護員密錄器、附近監視器，再擇日進行複驗。

