她不只會微笑握手！ 西班牙公主駕機畫面曝光 20歲就能單飛軍機

西班牙王儲雷奧諾公主駕駛Pilatus PC-21訓練機完成首次單飛訓練。

西班牙王儲雷奧諾公主（Princesa Leonor de Borbón）近日在穆爾西亞聖哈維爾的西班牙空軍暨太空總學院（Academia General del Aire y del Espacio）完成她的首次單人飛行任務，成功駕駛Pilatus PC-21訓練機升空並安全降落，象徵其軍事飛行訓練進入嶄新階段。

雷奧諾公主完成空軍訓練課程，首次獨自駕駛軍機成功返航，象徵訓練里程碑。（圖／翻攝自IG，casareal.es）

根據《¡Hola!》與《LA NACION》報導，年僅20歲的雷奧諾公主，目前以少尉（alférez）身份於空軍學院接受第四學年的密集訓練。她於今年9月入學，雖未完成前三年的完整課程，卻憑藉高度自律與努力，在四個月內完成所有訓練項目，達到單飛標準。

這次單飛訓練前，她依照學院課程設計，完成包含模擬操作、雙人飛行、理論課程與應急訓練在內的多項測驗。在通過所有項目並獲得教官認可後，才獲准進行俗稱「放單飛」的獨立飛行。整個過程由地面教官實時監控，最終她安全返航，獲現場人員報以掌聲。

雷奧諾公主日前參與向航空主保聖母羅雷托的宣誓儀式，展現軍紀與信仰精神並重。（圖／翻攝自IG，casareal.es）

此外，公主在此訓練階段也完成了海上生存演練、防重力服（anti-g suit）穿戴訓練，以及12月舉行的「向航空主保聖母羅雷托」宣誓儀式，展現她在體能與軍紀方面的高度配合。

訓練所使用的Pilatus PC-21為瑞士製高階教練機，取代了過去空軍使用的C-101「Culopollo」，配備電腦輔助訓練（CBT）系統與180度視野模擬艙（FTD），為學員提供貼近實戰的操作環境。全套裝備重達7公斤，對學員而言是體力與技巧雙重考驗。

另據西班牙王室也透過聲明指出：「公主在完成數月模擬與實飛訓練後，已具備獨立操控軍機的能力，成功完成此次單飛訓練。」這次單飛也標誌著雷奧諾公主完成陸、海、空三軍階段性訓練的重要里程碑。她此前已在薩拉戈薩完成陸軍訓練，並曾搭乘「胡安塞巴斯提安·埃爾卡諾號」（Juan Sebastián Elcano）帆船展開海軍實習。作為未來西班牙武裝部隊統帥，此番軍事歷練被視為其責任感與領導力養成的重要一環。

西班牙王儲雷奧諾公主駕駛Pilatus PC-21訓練機完成首次單飛訓練。（圖／翻攝自IG，casareal.es）

