她不在床上！媽媽監視器驚見女嬰卡床縫 電話叫不醒爸爸釀悲劇

嬰兒疑似翻身時跌入床墊與床架之間的狹縫，最終因無法自行脫困窒息身亡。（圖／家屬提供）

泰國一處住宅傳出幼兒意外死亡事件，一名僅5個月大的女嬰在深夜疑似翻身時跌入床墊與床架的縫隙中，因無法自行脫困而窒息身亡。女嬰的母親當時正在夜班工作，透過監視器查看家中狀況時，意外發現孩子不在床上，進一步確認才看到她卡在床邊狹窄的縫隙內，立刻打電話叫醒在家陪睡的丈夫，但丈夫因熟睡未聽見來電，最終釀成悲劇。

根據泰媒Sanook報導，負責到場的救援人員表示，事發地點位於泰國沙沒頌堪府的一處公寓房間。女嬰疑似因翻動身體而跌入床墊與床架之間的狹窄空隙，身體受限無法移動，推測長時間缺氧後不幸身亡。警方到場檢查後未發現外力傷害跡象，初步認定為意外案件。

廣告 廣告

據了解，女嬰母親在休息時間透過監視器查看家中狀況，發現異常後立即撥打電話試圖叫醒熟睡的父親，但因其工作疲累睡得太沉未能接聽。母親無法聯繫上丈夫後，又打電話請鄰居協助敲門，父親醒來後連忙將女嬰抱出並緊急送醫，但醫師最終宣告不治。

女嬰的父母悲痛欲絕，父親因情緒崩潰拒絕受訪，只表示希望這起意外能提醒所有家長避免讓幼兒獨處，並務必確保睡眠環境安全，避免出現可能讓嬰兒卡住或窒息的縫隙。

警方表示，已完成初步調查，確認床墊與床架之間的縫隙為造成意外的主因，後續將依程序再傳喚家屬了解詳細經過。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

朋友變情人3／鍾瑶跟他一吻定情 曹晏豪分手後閃婚

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨！ 監視器全拍下網驚呆

台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧