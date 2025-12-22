她不是小三！她懷孕8月目睹丈夫外遇疑雲 誤殺無辜女子換4年牢刑

命案發生於曼谷民武里區一間愛情旅館，孕婦當場拖打受害人至倒地。（圖／翻攝自臉書， ราศีธนู）

泰國社會今年4月爆發一起情殺命案，28歲女子沃拉婉（Worrawan）因在懷孕八個月時痛毆丈夫的「疑似小三」至死，遭法院判處四年有期徒刑，並需賠償死者家屬85萬泰銖（約新台幣76萬元），年利率5%計息。

23歲女子波佳娜因遭誤認為第三者，遭孕婦痛毆致死，案件引發社會關注。（圖／翻攝自臉書， แฉแหลก ทุกเรื่อง）

根據泰國媒體與當地知名律師尼迪功・凱托（Nitikorn Kaewto）於12月16日公開的資訊，案件發生在曼谷民武里區一間愛情旅館。沃拉婉懷疑丈夫巴斯（Bas）出軌，遂與一名跨性別友人尾隨對方進入旅館。她當場發現丈夫赤裸躺在床上，身旁女子同樣一絲不掛。

法院認定沃拉婉行兇構成殺人罪，惟動機涉及嚴重挑釁，裁定減刑。（圖／翻攝自Channel 7）

盛怒之下，她強行將23歲女子波佳娜（Potjanart）拖出房間，無視其全裸身體，並在走廊痛毆對方，導致波佳娜當場倒地，咳血不止。雖然旅館人員隨後協助將波佳娜送醫，但因傷勢過重不治身亡。沃拉婉向警方供稱，犯案當下情緒激動，並無殺人意圖。由於已懷孕八個月，警方最終允許她以15萬泰銖保釋候傳。

後續調查發現，死者並非沃拉婉丈夫的情婦，而是一名從事派對娛樂工作的女子，當日赴約是出於工作性質，並未與男方存在不當關係。經過約七個月審理，法院認定沃拉婉的行為導致波佳娜死亡，構成故意殺人罪。然而，法官考量犯案動機涉及極度情緒壓力與強烈嫉妒心，認定屬於「重大挑釁下的過當反應」，並酌情減輕刑責。

原始判決為八年徒刑，沃拉婉因在庭上認罪，刑期減半至四年。法院另裁定，她須賠償死者家屬共計85萬泰銖，並按年利率5%支付利息。這起案件在泰國社會引起高度關注，反映出情感糾紛、誤解與暴力可能引發的悲劇性後果，也再次凸顯家庭衝突與情緒管理的重要性。

