她不解黃明志怎紅 嗆「馬國8＋9」誰要當玩物？網揭殘酷真相：願打願挨

娛樂中心／李紹宏報導

大馬歌手黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，大馬警方今（4）日轉向謀殺罪調查，如今黃明志人間蒸發，警方更向他發布通緝令，案情越來越危險。不過有知名作家納悶，黃明志為什麼在台灣可以紅起來，「甚至有一堆人覺得他好酷好帥」，讓許多小模成為他的玩物？對此，有網友點出關鍵，直呼「一個願打一個願挨」！

女優翁雨澄透露曾被邀請到馬來西亞，但翁雨澄強調「我沒有收錢，純粹是因為對偶像的喜愛而赴約」。（圖／翻攝翁雨澄IG）

知名作家江姸熹在臉書發文表示，最近黃明志的爭議鬧得轟烈，也讓他納悶，「不懂黃明志為什麼在台灣可以紅起來」，還說「8+9台灣就一堆了，遠道而來的馬來西亞版 8+9 比較厲害？」強調黃明志是他理想型的反指標。

此外，江姸熹指出，許多網紅、小模也曾飛去馬來西亞成為「黃明志的玩具」，甚至獻身大膽拍片，如今事情大條很多人不敢承認，只有少數如號稱台灣最強女優「娃娃」翁雨澄出來坦承，曾經成為黃明志的玩物，幸好最後逃過一劫。

知名作家在臉書發問，為什麼有一堆人覺得黃明志好酷好帥，引發熱議。（圖／翻攝自我是孔劉的太太，凱薩琳・孔 - 江姸熹臉書）

江姸熹表示，台灣的父權主義視角讓外貌成為女性焦慮，同時好奇，這些女模、網紅當初黃明志當初會一拍即合，到底是命不好，還是其實是因為頻率相同，更直言「真的那麼無辜嗎？」

文章一出，引發網友熱議，不少人認為覺得黃明志帥的人其實是頻率相近，但同時強調某些女性「被物化」其實是自身問題，「願打願挨跟別人無關」，也有人指出其實有很多不是這樣的女星。此外，當時翁雨澄坦承後也再三澄清「沒有收錢，只是追求喜歡偶像，卻被欺騙」。

