她不解UNIQLO哪裡時尚了？ 網友點問題關鍵：從來就不在品牌

UNIQLO、GU等服飾品牌進入台灣後，已改變許多人日常的穿搭，不過近日有位女性網友在論壇po文，不解「UNIQLO哪裡時尚了？」原po認為該品牌缺乏個性，再怎麼買感覺都是「很舒服的路人」，該篇po文曝光引起網路熱議。

有位女性網友近日在「Dcard」論壇po文，提到UNIQLO算是平價時尚，以這個價格來說，它的材質算是不錯，贏不少同價位或是更貴的品牌，但真的好素好單調又缺乏個性，「再怎麼買感覺都是『很舒服的路人』」。

原po補充表示，有時候摸了UNIQLO的質感覺得不錯，想了一下好像沒辦法替穿搭加分就沒買，不像韓系、歐美衣服給人為之一亮的感覺，包包也是無聊到不行，好看的款式真的很少，「怎麼在台灣的門市每次都一堆人在買？」

該篇po文曝光引起討論，有許多網友網點出問題關鍵，「時尚的重點從來就不在於品牌」「時尚的完成度在臉」「人的問題 普通都能變的時尚」「UQ追求的是每個人都可以輕鬆駕馭的日常穿著，人家可沒有追求時尚」「注意：是人穿衣服，不是衣服穿人」「人的問題 普通都能變的時尚」「重點不在買了哪個品牌你穿起來就是時尚 而是你怎麼搭配他吧」。

