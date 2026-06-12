她中千萬樂透卻兼差開Uber？ 瘋狂「裝窮瞞全家」理由曝 網一面倒力挺





如果有一天，命運之神突然眷顧，讓你一夕之間成為坐擁數千萬資產的富豪，你會選擇立刻遞出辭呈、環遊世界，還是向身邊最親密的家人分享這份喜悅？在許多人的幻想中，中樂透是解決人生所有煩惱的終極捷徑，然而在現實生活中，突如其來的巨大財富，往往伴隨著對人性、親情與理財能力的嚴酷考驗。當「有錢」變成一種不能說的秘密，甚至需要靠瘋狂兼差、裝窮來掩蓋時，金錢究竟是帶來了解放，還是另一種無形的束縛？

根據英國《每日郵報》報導，一名女子近日在社群平台Reddit上揭露了自己隱瞞半年的驚人秘密，她在6個月前幸運中了樂透頭獎，抱回高達百萬美元（折合新台幣至少3160萬元）的鉅額獎金。然而這筆能讓普通人直接躺平的財富，並沒有讓她過上揮金如土的豪奢生活，相反地，她至今仍窩在自己並不喜歡的正職工作崗位上，每個月領著約2,850美元（約新台幣9萬元）的薪水，甚至在下班之餘，還跑去兼差當Uber司機賺外快，日常生活省到連洗髮精都堅持在便宜的折扣商店購買。

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之所以要如此大費周章地「演戲」，完全是為了不讓家人起疑，她透露自己出身貧困家庭，中獎後為了製造收入增加的假象，故意在正職工作上主動爭取增加班次，並對外宣稱兼差開車，讓身邊所有人都誤以為她是因為「變得更努力工作」才改善了生活。

雖然對外裝窮，但她其實已經開始默默用這筆錢翻轉家人的命運，她一次付清了約3萬美元（約新台幣95萬元）的車款，替自己和家人添購新車，當時不知情的家人還一度非常操心，生怕她未來會被高額的車貸壓垮。此外，她也悄悄幫忙代付家人的房租與採買日常物資，並許下宏願，希望未來能買下一棟舒適的房子帶全家搬離政府補助住宅，甚至讓辛苦大半輩子的母親提早退休、安心養老。

然而，談到為何死守秘密、絕口不提中獎真相，女子的理由既無奈又清醒。她坦言，家人長期以來極度缺乏正確的理財觀念，是典型的網路衝動購物族，常常在短短幾週內就把整份薪水花得一乾二淨。「我很愛我的家人，但我們家真的沒有人懂得管理金錢。」

▼國外一名女子於網路上分享在6個月前幸運中了樂透頭獎，抱回高達百萬美元（折合新台幣至少3160萬元）的鉅額獎金。（示意圖／取自Pixabay）

她深知，在家人建立起基本的財務觀念之前，把巨額現金交給他們，非但不是幫忙，反而可能引來更大的災難。再加上她自己對資產配置也毫無頭緒，至今仍對這筆意外之財感到恐懼與不真實，常覺得像一場夢，因此決定在學會妥善投資規劃前，絕不輕舉妄動。

她甚至自曝，自己背地裡偷偷買了3年的彩券，過去一直覺得這種投機行為很蠢、很丟臉，從不敢告訴外人，沒想到最後卻是這個「傻事」改變了她的人生。

這篇充滿張力的告白文迅速吸引了超過2,300條留言，網友們罕見地呈現一面倒的支持態度，紛紛力挺她繼續裝窮。許多人嚴肅地警告她，無論如何都要把這個秘密帶進棺材裡，留言直呼「千萬不要說，連你媽媽都不要告訴」、「這是你的錢，你可以用任何方式幫他們，但絕對不能讓消息傳開。一旦曝光，周遭的索求將會讓你永遠不得安寧，直到把錢花光為止」。

也有理性的網友從長遠的角度提醒，應該先尋求專業理財顧問的協助，確保幾十年後的自己已經衣食無憂、做好萬全準備，再進一步談幫助家人的計畫，否則再雄厚的財富，在缺乏風險意識的情況下，很快就會灰飛煙滅。

（封面示意圖／取自Pixabay）

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