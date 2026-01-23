她乳頭反覆破皮、月經來就裂開，檢查卻正常！最後確診「非典型乳癌」





女子因出現「乳頭反覆破皮」、「傷口幾個月一直沒好」飽受困擾，就診透過乳房攝影與超音波檢查卻顯示無異常，讓她感到非常苦惱，沒想到經過進一步檢查，確定是「非典型乳癌症狀」，連醫師也感到很驚訝！

「非典型乳癌症狀」較難檢查出來？

放射科林文瓊醫師，於臉書粉專分享這名女子的就診過程，事後回想為此感到「頭皮發麻」。當時她特別用「超音波」仔細掃描，仍然沒發現有不對勁的地方，加上「乳房攝影」結果也沒有異常，而且患者乳頭傷口約芝麻大小，甚至快要癒合的樣子。

廣告 廣告

後來林文瓊醫師在聽到患者自述病況，包括：



•乳頭傷口反覆破皮，已經幾個月沒有好轉。

•乳頭傷口快好時，月經一來再度整個裂開。

林文瓊醫師立刻警覺不對，決定為其轉介至皮膚科進行皮膚切片，做進一步檢查，不到一週的時間，就接到皮膚科醫師告知「患者乳頭切片的結果是 Paget’s disease （柏哲氏病），接續需請外科治療」。

非典型症狀的乳癌變多？

林文瓊醫師說明，「柏哲氏病」是一種乳癌細胞侵犯乳頭皮膚的罕見乳癌，因為與「慢性皮膚發炎的症狀」很像，成為診斷困難的地方，且因為這類少見的惡性腫瘤本身「沒有邊緣」，而是以癌細胞浸潤於正常皮膚組織間，彼此沒有界線，因此無法利用乳房影像檢查偵測到腫瘤。

林文瓊醫師提醒：

1. 乳房病變日益增加。

2. 非典型症狀的乳癌明顯變多。

3. 部分乳房問題進展快速，追蹤期間產生「3種異常症狀」，需特別注意：

摸到「新的乳房硬塊」。

不正常「乳頭分泌物」。

乳房出現「不會好的破皮潰瘍」，或者「乳頭凹陷」。

同時也建議，除了定期乳房篩檢，在追蹤期間出現上述3大異常症狀，建議立刻尋求專科醫師評估。

「乳癌初期症狀」不明顯？

根據乳癌防治基金會衛教資訊，女星朱芯儀宣布罹患乳癌時出現的症狀，她曾表示自己因為「乳房出現痘痘」、「乳頭搔癢」、「傷口不癒合」等症狀，且發現「左右乳房不對稱」求助醫生後確診。

事實上，乳房皮膚不易長痘痘，即使有痘痘可能是皮膚病，並非乳癌症狀，但若是乳頭長痘痘、搔癢或傷口不易癒合，可能是罹患「柏哲氏症」，此為乳癌的一種表現，應速就醫檢查。國泰醫院乳房中心主任蔡明霖則提醒，「乳癌初期症狀」不明顯，女性應定期進行「乳房X光」、「超音波篩檢」、「平時自我觀察左右乳房大小」，「有無硬塊」等，有乳癌家族史女性，更應提高警覺。





【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

朱俐靜乳癌逝世「44歲冥誕」粉絲悼念！5招預防年輕型乳癌

臉麻牙齦刺痛竟是乳癌！耳鼻喉科醫師曝「查案」過程：讓人意外