她交往年薪300萬竹科男嫌「像跟ATM談戀愛」！遇2事崩潰想分手 網批：公主病無誤

年薪破300萬元的竹科資深工程師，竟被交往5年女友形容「像在跟ATM談戀愛」。一名女網友抱怨，男友雖然大方、負擔開銷、願意出錢讓她進修，卻完全給不出情緒價值。生日當天被臨時放生、生理痛時只收到熱水與止痛藥，讓她覺得自己像被養著的寵物，「牛排和信用卡取代了心意」，讓她萌生分手念頭。貼文一出引起網友熱議。

他的行為是愛？ 還是「冷暴力」？

一名女網友早前在Dcard發文，表示身邊朋友都羨慕她命好，男友是竹科資深工程師，雖然忙但薪水很高，對她大方、沒有不良嗜好，甚至會出錢讓她近修插花或瑜珈。但女網友說：「外人看來我是被寵著的，但只有我自己知道，這種『喪偶式交往』有多絕望。我們之間完全沒有『情緒價值』，我覺得我就像他養的一隻寵物，只要給飼料就好，完全不需要關心我的心靈。」

女網友舉例，前幾天她生日，已經在1個月前就暗示男友想去哪裡慶生，結果生日當天，男友表示晶片設計專案要趕進度、可能要加班到很晚，問她能不能改週末再慶祝？她表示當下心都涼了，只回男友：「沒關係，公事重要，你去忙吧，我自己過就好。」而男友也真的就去加班了。

女網友崩潰寫道：「我是妳女朋友欸？我嘴上說沒關係，你就真的覺得沒關係嗎？你是真傻還是裝傻？正常人聽到這種話，不應該是感到愧疚，然後想辦法排開工作，或是至少買個花衝回來陪我嗎？結果他只回了一句：謝謝妳體諒，週末帶妳去吃妳一直想吃的那家教父牛排補過，卡妳先拿去刷，買妳想要的禮物，然後轉頭就消失在公司裡。」

女網友繼續表示：「呵呵，牛排、信用卡。在他眼裡，我的失望是一塊牛排就能解決的嗎？這根本不是錢的問題，我在乎的是那個『心意』，是他願不願意為了我「犧牲」手邊的事情。那一刻我覺得自己好像跟一個機器人交往，冰冷又沒溫度。」

是他太遲鈍？ 為什麼她被罵公主病？

女網友再提，男友完全不懂安慰，她在公司遭綠茶同事針對，心情很差，剛好生理期又來，肚子痛得要死。回家看男友在用電腦打code，她嘆氣嘆得很大聲，故意在沙發上縮成一團不講話。男友問：「怎麼了？哪裡不舒服？是被主管罵嗎？」女網友認為對方若夠愛她，應該要察覺她的情緒，於是冷冷說一句：「沒事。」想不到對方就直接走掉。

過了十分鐘，男友拿了一杯溫熱水和止痛藥過來，放在桌上說：「生理期不舒服喝這個，早點睡，我還有一個會議要開。」然後又回去戴上耳機。讓女網友直呼「當下真的崩潰大哭！」認為自己缺那一杯熱水、缺的是男友坐下來抱她、問她發生什麼事，而不是像個修機器的工程師一樣，只想著「解決問題」。

她表示，每次和男友反映，對方都一臉無辜，覺得支持她去做想做的事、給她足夠的空間、負擔生活開銷就是愛她。「他說他不限制我跟姐妹出去，也不會管我花錢，覺得這是尊重。但在我眼裡，這叫『冷暴力』」、「雖然他錢都交給我管，但我真的感覺不到愛」，坦言很想分手，但又怕找不到條件這麼好的。

貼文一出，網友一面倒看傻眼，留言：「可以給我嗎，我想跟他交往」「既要、又要、還要」「我還沒看過寵物可以刷卡的」「你好麻煩又公主病，都成年了為何有話不好好說要期望對方知道你在想什麼，如果這篇不是反串真的放過你男友」「他值得更好的」「看到拳頭都硬了正常嗎」「都問妳怎麼了，妳自己嘴秋硬要說沒事，然後再怪人家不懂妳的需求，不要那麼公主好嗎」「冷暴力？這個用法對嗎？」

