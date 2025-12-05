她交往年薪300萬竹科男嫌「像跟ATM談戀愛」！遇2事崩潰想分手 網批：公主病無誤
年薪破300萬元的竹科資深工程師，竟被交往5年女友形容「像在跟ATM談戀愛」。一名女網友抱怨，男友雖然大方、負擔開銷、願意出錢讓她進修，卻完全給不出情緒價值。生日當天被臨時放生、生理痛時只收到熱水與止痛藥，讓她覺得自己像被養著的寵物，「牛排和信用卡取代了心意」，讓她萌生分手念頭。貼文一出引起網友熱議。
他的行為是愛？ 還是「冷暴力」？
一名女網友早前在Dcard發文，表示身邊朋友都羨慕她命好，男友是竹科資深工程師，雖然忙但薪水很高，對她大方、沒有不良嗜好，甚至會出錢讓她近修插花或瑜珈。但女網友說：「外人看來我是被寵著的，但只有我自己知道，這種『喪偶式交往』有多絕望。我們之間完全沒有『情緒價值』，我覺得我就像他養的一隻寵物，只要給飼料就好，完全不需要關心我的心靈。」
女網友舉例，前幾天她生日，已經在1個月前就暗示男友想去哪裡慶生，結果生日當天，男友表示晶片設計專案要趕進度、可能要加班到很晚，問她能不能改週末再慶祝？她表示當下心都涼了，只回男友：「沒關係，公事重要，你去忙吧，我自己過就好。」而男友也真的就去加班了。
女網友崩潰寫道：「我是妳女朋友欸？我嘴上說沒關係，你就真的覺得沒關係嗎？你是真傻還是裝傻？正常人聽到這種話，不應該是感到愧疚，然後想辦法排開工作，或是至少買個花衝回來陪我嗎？結果他只回了一句：謝謝妳體諒，週末帶妳去吃妳一直想吃的那家教父牛排補過，卡妳先拿去刷，買妳想要的禮物，然後轉頭就消失在公司裡。」
女網友繼續表示：「呵呵，牛排、信用卡。在他眼裡，我的失望是一塊牛排就能解決的嗎？這根本不是錢的問題，我在乎的是那個『心意』，是他願不願意為了我「犧牲」手邊的事情。那一刻我覺得自己好像跟一個機器人交往，冰冷又沒溫度。」
是他太遲鈍？ 為什麼她被罵公主病？
女網友再提，男友完全不懂安慰，她在公司遭綠茶同事針對，心情很差，剛好生理期又來，肚子痛得要死。回家看男友在用電腦打code，她嘆氣嘆得很大聲，故意在沙發上縮成一團不講話。男友問：「怎麼了？哪裡不舒服？是被主管罵嗎？」女網友認為對方若夠愛她，應該要察覺她的情緒，於是冷冷說一句：「沒事。」想不到對方就直接走掉。
過了十分鐘，男友拿了一杯溫熱水和止痛藥過來，放在桌上說：「生理期不舒服喝這個，早點睡，我還有一個會議要開。」然後又回去戴上耳機。讓女網友直呼「當下真的崩潰大哭！」認為自己缺那一杯熱水、缺的是男友坐下來抱她、問她發生什麼事，而不是像個修機器的工程師一樣，只想著「解決問題」。
她表示，每次和男友反映，對方都一臉無辜，覺得支持她去做想做的事、給她足夠的空間、負擔生活開銷就是愛她。「他說他不限制我跟姐妹出去，也不會管我花錢，覺得這是尊重。但在我眼裡，這叫『冷暴力』」、「雖然他錢都交給我管，但我真的感覺不到愛」，坦言很想分手，但又怕找不到條件這麼好的。
貼文一出，網友一面倒看傻眼，留言：「可以給我嗎，我想跟他交往」「既要、又要、還要」「我還沒看過寵物可以刷卡的」「你好麻煩又公主病，都成年了為何有話不好好說要期望對方知道你在想什麼，如果這篇不是反串真的放過你男友」「他值得更好的」「看到拳頭都硬了正常嗎」「都問妳怎麼了，妳自己嘴秋硬要說沒事，然後再怪人家不懂妳的需求，不要那麼公主好嗎」「冷暴力？這個用法對嗎？」
更多鏡週刊報導
范瑋琪「進化僵臉」變了樣？ 網驚認不出：嘴歪到耳根了！
普丁22歲私生女巴黎街頭遭「嘟麥」！ 急喊「我很抱歉」秒閃人
哈利王子吐槽川普！ 嗆美國人「你們選了一個國王」被噓爆
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 8 小時前 ・ 52
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 3 小時前 ・ 25
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 144
狂！張小燕、張清芳等6天后同框聚餐 網驚：含金量好高
「麻辣天后」利菁三日在社群平台分享一張聚餐合照，畫面中可見張小燕、張清芳、葉璦菱、李翊君、方芳芳等多位天后級藝人罕見同框，貼文簡潔寫下「天后宮，聚餐。」隨即引發網友熱議，紛紛盛讚這張照片「含金量好中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 44
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 7
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 160
陳匡怡深夜再爆走曝「陳柏霖也追過我」 喊話別再對她錯誤敘述
【緯來新聞網】曾出演偶像劇《我可能不會愛你》的女星陳匡怡5日凌晨再於社群媒體拋出驚人言論，表示：「陳緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 21
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 41
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 35
小S哽咽念不了台詞！具俊曄「悄現身」低調陪伴 黑帽身影罕見笑容
2025 台北 101 跨年煙火邀請小 S 擔任宣傳短片旁白，賈永婕也在社群IG將錄音幕後花絮昨晚曝光，掀起熱烈討論，不只因為小S在錄音室多次情緒潰堤，畫面中悄悄入鏡的「姊夫」具俊曄，成為網友關注焦點。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 34
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
濱崎步「無人演唱會」遭中媒控假消息 御用美容師淚崩還原真相
日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉行的演唱會，因「不可抗力因素」，在前一天遭中方緊急通知中止，濱崎步仍決定照原定計畫開唱，並全程錄影，感動全球粉絲。不料事後卻有自稱攝影團隊的工作人員跳出來「道歉」，聲稱外流的照片影像是「彩排」，此說法隨即被大量中國媒體跟進報導。對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣憤發文，還原當時令人動容的內幕，駁斥所謂的「假消息」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 56
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 14
吳建豪傳暴瘦20公斤「瘦到脫相」拍影片秀麒麟臂曝光近況
吳建豪12月中將跟言承旭、周渝民組成F3在上海開唱，近日他曬出的電梯自拍照，被陸網傳他暴瘦20公斤，他昨先曬出自拍影片，證明自己沒有暴瘦，接著合體呂士軒並露出麒麟臂。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
《藥師少女的獨語》將拍真人版電影！男女主角曝光 網見「他」傻眼炸鍋
日本小說家日向夏作品《藥師少女的獨語》，繼轉成漫畫、動畫化之後，近期傳出將翻拍真人電影，日媒也爆料男女主角選角，女主角貓貓將由曾被封「天才童星」的蘆田愛菜演出，高顏值的男主角則由星二代野村康太飾演，消息一出引發動漫迷熱烈討論，網路反應也兩極。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動 全場鼻酸
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，今（5）日起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從外貌焦慮、失智之愛、窒息關係、性別認同到身體自主，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」 見新娘穿拖鞋跑全場做1事
邱澤與許瑋甯在上個月底補辦婚宴，現場眾星雲集，更找來女星Lulu（黃路梓茵）擔任婚禮主持，今（3日）她也發文分享當天的真實感受，表示從第一視角看著許瑋甯跟邱澤，「真的很像是坐在電影院第一排」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 2