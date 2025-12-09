她住這區狂被叫「有錢人」！真相曝光秒KO「天龍國迷思」

生活中心／于士宸報導

近年來，隨著房價高漲，許多人心中其實都存在一個刻板印象，總覺得「住在台北」的人就是過得特別優渥，好像只要待在首都，生活品質、收入與享受自然都比其他地方高上一截。近日，就有一名網友在匿名論壇Dcard以「為什麼南部人覺得在台北有房是有錢人？」為題發文，討論自身經驗。貼文曝光後，立刻掀起全網論戰。





她住這1區狂被貼「有錢人」標籤！無奈曝「辛酸真相」秒KO天龍國迷思

一名網友在Dcard以「為什麼南部人覺得在台北有房是有錢人？」為題，發文討論自身經驗。（圖／翻攝自Dcard）

廣告 廣告





日前，一名網友在Dcard以「為什麼南部人覺得在台北有房是有錢人？」發文，表示自己常因家住大安區而被貼上「有錢人」標籤，讓她百思不得其解。她分享，每次南部朋友聽到她家住哪，反應都像聽見豪宅地址，甚至直接推測她家非常富裕，但事實完全不是如此。原PO指出，父母只是一般上班族，薪水固定，生活花費也得精打細算，從小家裡的生活方式更是普通到不能再普通。她強調，家裡的房子是父母早年趁房價尚未飆漲時買下，並非什麼高價豪宅。面對外界過度的想像，她無奈表示，住在台北並不代表過著奢華人生，也忍不住提出疑問：「難道台北住址真的能直接等於有錢嗎？如果知道我們家的現實 他們還會這樣想嗎？」。





她住這1區狂被貼「有錢人」標籤！無奈曝「辛酸真相」秒KO天龍國迷思

貼文曝光後，掀起網友論戰。（圖／翻攝自Dcard）





貼文曝光後，引起熱議，其中就有網友搬出房價討論，指出台北大安區的一層40年公寓價值約3000萬，已足夠在其他地區買電梯別墅；也有網友表示：「相信我，光是你家在大安區就讓不少人羨慕了」、「因為在大安區不管幾年的房現在已經是價值連城，如果有機會都更就是贏人一等了」、「有錢是比較出來的」。不過，也有持反對意見的網友，表示「講白了就刻板印象」、「蠻能同理你的，家庭窮的只剩一個破公寓，還要被一大堆比自己有錢的人說有錢人」、「客套而已」。

原文出處：她住這1區狂被貼「有錢人」標籤！無奈曝「辛酸真相」秒KO天龍國迷思

更多民視新聞報導

櫻花妹曬「0修圖」辣照！「身體一半全是腿」畫面曝

中和怪男因3字「公園暴打小孩」！衝突畫面曝光了

女星旅日遇7.5強震！「滿口泡泡」嚇喊4字

