她信旅行社話術「台灣身分遭註銷」！內政部曝嚴重後果：3事不能做

近日有Podcaster分享，她規畫前往俄羅斯旅遊，聽取旅行社代辦簽證、快速通關的建議，將相關規劃交由對方辦理，不料停泊點設在大陸，並被申請「大陸一次性邊境旅遊護照」。對此，內政部表示，上述情況就是違法，查證後廢止戶籍，並警告大陸轉往鄰近國家3件事不能做。

內政部強調，出國玩一趟，身分不能賭，別領「大陸邊境旅遊護照」，違法會喪失台灣身分。最近有案例發生，國人赴大陸旅遊時，被旅行社以「代辦簽證」、「快速通關」為由，誤導申領一次性「大陸邊境旅遊護照」，結果不只行程出問題，還可能失去台灣身分。

內政部稱，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，台灣人民不得在大陸設籍、也不得領用大陸護照。也就是說只要領用大陸護照（包含邊境旅遊護照）就是違法，一經查證，將通報戶政事務所，直接廢止戶籍，台灣地區人民身分依法喪失。

該部進一步解釋，不是「自己說不是就好」，只要經其他機關通報或民眾檢舉，移民署依法查證、通知當事人說明後，就會依相關程序辦理，身分一旦沒了，想回復也更難。

內政部最後警告，出國旅遊，請記住，如果是從大陸轉往鄰近國家旅遊：

1、不要貪圖便利

2、不要聽信旅行社話術

3、不要申領任何大陸護照或邊境旅遊證件

