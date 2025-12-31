她修復耶穌像，卻畫成猴子爆紅！西班牙傳奇阿嬤去世享壽94歲。圖／翻自《每日郵報》

在2012年，西班牙北部小鎮博爾哈（Borja）當地一間教堂「慈悲聖殿」（Santuario de la Misericordia），因為一個耶穌像年久斑駁，當時有一名阿嬤西門妮絲（Cecilia Giménez）出手修復，但西門妮絲卻把耶穌像畫成「猴子」，一度引發爭議與批評。不過本月30日傳來壞消息，西門妮絲已經病逝，享壽94歲。

2012年，「慈悲聖殿」裡有一幅百年壁畫《試觀此人》（Ecce Homo），這是出自西班牙名家馬丁內斯（Elías García Martínez）之手，但這幅壁畫明顯出現斑駁。當年81歲的阿嬤西門妮絲看到後，決定協助修復，只不過西門妮絲完全沒有受過繪畫訓練，單純只是平常愛畫畫，結果西門妮絲完成後，大家驚見原本好好的耶穌，直接被畫成猴子，隨即西門妮絲遭到社會大眾的批評。

廣告 廣告

當時社會上就有人調侃，西門妮絲完成了一次「偉大的文藝復興」，還有人批評她破壞百年文物。西門妮絲也強調，她有獲得教堂神父同意才進行修復。

不過「慈悲聖殿」和西門妮絲似乎也因禍得福，因為這張「耶穌猴子像」，反而讓慈悲聖殿與西門妮絲都變得聲名大噪。很快地，慈悲聖殿變成著名觀光景點，帶來大量觀光客，為原本寧靜的博爾哈小鎮帶來觀光收入。教堂的腦筋也動得很快，開始收門票，另外附近商家也開始賺入觀光財，因此這讓西門妮絲的「地位」大幅提升，從原本被認為是破壞文物之人，瞬間變成「博爾哈觀光救世主」。

不過博爾哈鎮長阿里利亞（Eduardo Arilla）日前在臉書發文，表示這位傳奇阿嬤已於近日辭世，享耆壽94歲。阿里利亞讚揚，西門妮絲長年來對鎮上和地方教堂的無私奉獻與付出，「我們將永遠記得她」。

西門妮絲在近日過世。圖／翻自《每日郵報》



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／中國AI機器人造反啦！ 踢爆工程師下體「破蛋」

惡鄰占用公共空間 鄉民擺阿公遺照加3炷香「顯靈」！魔法打敗魔法

高市早苗深夜搬入公邸 秒變「關西大媽」驚豔網友！日式夾腳拖立馬完售