「她們嫁出去就是為了跟丈夫睡」！印度共產黨勝選人厭女言論遭轟

印度共產黨當選人賽義德．馬吉德（Saidali Majeed）稱「女人只是用來跟丈夫睡」引起不滿。圖／翻攝畫面

「她們當初嫁出去就是為了晚上跟丈夫睡覺」印度共產黨候選人賽義德．馬吉德（Saidali Majeed）說；日前印度喀拉拉邦（Kerala）舉行地方選舉，最終由印度共產黨候選人以47票險勝，不過他向支持者發表的言論，引起民眾不滿。

根據《The Logical Indian》及《Kerala Kaumudi》報導，印度喀拉拉邦馬拉普拉姆地區日前舉行地方選舉，最終由印度共產黨候選人獲勝，不過選舉結果公布後，當選人馬吉德向支持者發表演說時，突然提及「已婚婦女不應該出現在公眾面前」。

馬吉德在演說中表示，「我們家裡都有成年的孩子，當初她們嫁出去就是為了晚上跟丈夫睡覺」，「如果他們從政，只會聽到更難聽的話」；強調「透過婚姻進入家庭的女性不應為了蠅頭小利的選票，為了奪取某個選區，而被推到其他男性面前。」

雖然底下支持者在聽到馬吉德發表的言論後，聽眾竟接著鼓掌，不過印度婦女權益運動者就此事提出申訴，社會組織也強烈批評了此番言論，痛批其「有辱人格」且「極度倒退」，反對黨指責印度共產黨未能遏制其領導層的厭女態度，多名參與活動人士更要求公開道歉並採取處分。

印度共產黨一名官員表示，目前黨內正在對相關言論進行調查，同時重申印度共產黨的意識形態立場支持婦女賦權和社會正義；專家指出，地方政府代表在塑造社區種種層面發揮著至關重要的作用，當代表發表不當言論，就有可能使刻板印象正常化，同時凸顯了各政黨在價值觀中，不僅體現於競選綱領，各級領導人的言行更是重要。

目前尚未證實有關當選人言論已採取正式紀律處分或公開道歉，當局也尚未宣布與該事件相關的任何法律程序。



