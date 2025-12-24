她們的每一次轉身都是時代關鍵！臺史博「轉機」特展致敬臺灣女子移動史

記者/李明真報導

國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）推出「轉機：臺灣女子移動紀事特展」，以「移動」為關鍵字，回顧百年來臺灣女性如何在制度、身體與社會框架的限制中，尋找轉圜的可能，走向更廣闊的人生舞臺。本特展是臺史博繼2012年「臺灣女子．非常好特展」後，推出的第2檔女性專題大展，結合女性生命史與大時代脈動，以更深廣的面向呈現女性的能動性。

「轉機：臺灣女子移動紀事特展」即日起至115年8月30日於臺史博展示教育大樓4樓第一特展室展出。圖/文化部

在23日的開幕活動上，臺史博館長張隆志特別感謝國內外超過60個單位與個人的借展與協力。本館自2003年起即投入臺灣女性史研究，建立「臺灣女人」數位網站，舉辦「台灣女人，非常好特展」，相關成果於112年獲得行政院「性別平等深耕」獎項的肯定。隨著第二期擴建計畫的展開，臺史博將深化跨界合作，繼續書寫多元豐富的臺灣女性史篇章。

廣告 廣告

臺史博「轉機」特展展出畫家陳進的經典畫作〈洞房〉。圖/文化部

本次展覽除納入臺史博館藏文物，包含漆有「消滅赤禍」反共標語的營業用三輪車、1980年代初期偉士牌機車，以及鄧麗君代言的機車廣告看板外，亦展出多件代表性的借展文物，包括畫家陳進的經典畫作〈洞房〉、田徑選手紀政的奧運銅牌、作家三毛旅途中珍藏的物件，以及歌仔戲國寶人物小咪在藝霞歌舞劇團時期的演出服等，透過不同人物與文物，勾勒女性行動與移動的多元樣貌。

特展以「行前準備」為起點，探討長期束縛女性行動的社會規訓，如纏足、養女制度與月經禁忌等議題。透過展出三寸金蓮、賣身契及月經布等文物，引領觀眾理解身體與階級如何限制女性的行動，也呈現早期女性受教育與投入職場所面臨到的困境。

接著，觀眾可循著展覽動線，選擇搭乘「國內線」或「國際線」，穿梭於9個登機門（GATE），走進16位女性人物的生命旅途。「國內線」以臺灣發展的重要年代為節點，對應呈現各時期關鍵的女性移動議題。從日本時代新式產婆職業的興起，到1949年女性在戰亂中肩負攜帶老幼、重建家園的重擔；再到1970年代鐵道隨車員與藝霞歌舞劇團的港臺巡演生活，以及工廠女工撐起「Made in Taiwan」經濟奇蹟的勞動身影，並進一步納入女同志的現身與安身經驗，延伸至1990年代女性權益抗爭與跨國婚姻所面臨的社會處境。

「國際線」則帶領觀眾跨越海洋，追尋臺灣女子走向世界的足跡。從第一位進行環球旅行的臺灣人張聰明談起，延伸至陳進、林月雲、莊淑旂等人赴日深造的志向；回望謝雪紅在俄羅斯的生命轉折，並呈現美國作為求學、移民與政治流亡之地的多重意義；再走入三毛筆下的撒哈拉，開啟廣大讀者對遠方的嚮往。