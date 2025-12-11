她們皮膚癢、治不好 一查竟是淋巴癌！醫喊：「4症狀」超危險

記者施春美／台北報導

禽蟎/癢疹(北市聯醫提供)

皮膚癢有時是重病的警訊。醫師劉博仁表示，近來他遇到2名女性均有皮膚癢、紅腫、起疹子等症狀，原以為是濕疹，進一步檢查發現，竟都罹患淋巴癌。他表示，淋巴癌細胞在活動時，會釋放發炎介質及細胞激素，導致皮膚嚴重搔癢、擦藥治不好等症狀，淋巴癌的癢常有「深、久、難治」的特性。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，最近他在診間遇到2名女性患者，讓他深感，皮膚癢不一定只是濕疹，也可能是健康警訊。

廣告 廣告

他表示，第一位女性皮膚癢3個月、晚上汗濕整件衣服。女子皮膚反覆紅、癢，看來像濕疹。擦藥、吃藥3個月，完全無法改善。因女子出現夜間流汗，半夜整件衣服都汗濕，原以為是更年期症狀。之後做完整檢查，才確診淋巴癌。

第二個案例也是反覆濕疹、越擦藥越不對勁。女子皮膚一塊塊地紅腫、起疹，一直當濕疹治療。多次就醫、使用不同藥物，仍反覆發作，甚至越嚴重，最後檢查後確診是淋巴癌造成的皮膚症狀。

淋巴癌的癢4特色：深層、擦藥無效、 夜晚特別明顯、反覆

為何淋巴癌會讓皮膚癢？劉博仁說明，淋巴癌細胞活動時，會釋放出發炎介質與細胞激素（如IL-2、IL-6、TNF-α），它們會刺激神經，造成深層的癢、擦藥無效、 夜晚特別癢、全身性或固定區域的反覆癢等症狀。所以，淋巴癌的癢常有「深、久、難治」的特性。

劉博仁並表示，淋巴癌除了皮膚癢，還有下列症狀：

1. 夜間盜汗（睡到整件衣服濕）：很典型的淋巴系統警訊。

2. 莫名的體重減輕：半年內體重下降超5%以上。

3. 莫名的發燒：時高時低，像感冒又不是感冒。

4. 淋巴結腫大、不痛、持續不退：常見在頸部、腋下、鼠蹊部。

5. 全身疲倦、虛弱感：不是熬夜造成的疲累感。

6. 皮膚出現反覆不明斑塊、結節或增厚。

他表示，大部分皮膚癢，可能是濕疹、過敏，並不嚴重，但如果出現下列現象，就要注意，就值得做更完整的檢查，以利早期發現、治療。

1. 越治越奇怪

2. 越擦越沒有改善

3. 出現伴隨症狀（夜汗、體重下降、發燒）

更多三立新聞網報導

它是神級飲品！研究：常喝能防癌、抗老化、防心梗與中風

1營養素＝長壽！研究：能降20%糖尿病風險、還護心血管

張忠謀領6億股息不是最多！台積電今除息 「他」爽入袋82.68億元登榜首

阿信50歲了！網一查「竟與翁立友同年」紛紛嚇喊：衝擊感超強

