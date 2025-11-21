她借13萬卻要還1260萬！放貸人2招設陷阱 警方揭「套路貸」2特徵
中國成都一名95後女孩小葉，4年前從國外留學返鄉成都，本是衣食無憂的年輕女性，卻在短短1年多時間內，因「套路貸」陷入債務漩渦，最終不得不抵押名下近千萬元房產還債。對此，成都高新公安揭露「套路貸」的兩大特徵，呼籲民眾戒慎小心，以免受騙。
從小額借款到千萬債務 放貸人「2招」設陷阱
根據陸媒報導，警方透露，2023年留學返鄉的小葉原本希望創業，偶然間接到貸款電話，符合她的資金需求，於是借款13萬元（折合台幣約57萬元），但扣除手續費與利息後，實際到手僅8萬元（折合台幣約35萬元）。不久，另一家貸款公司主動提出「先幫你還款」，小葉再借30萬元（折合台幣約132萬元），用於償還前次借款，但到手僅5、6萬元（折合台幣約22至26萬元）。
隨後透過5家貸款公司及11名放貸人，利用「轉單平帳」、「以貸還貸」兩大操作，欠款快速累積，最終金額高達1260餘萬元（折合台幣約5550萬元），使得小葉最終不得不抵押名下近千萬元房產還債。
警方調查發現，犯罪嫌疑人何某、吳某、付某等人，以成都一住房租賃公司作掩護，長期從事非法高利貸業務，犯罪集團以借款人房產為擔保，簽訂虛假房屋租賃託管合約，並以「租賃違約金」名義收取年息高達180%的非法利息。該案涉及受害者超過200人，非法出借資金總額高達4900萬元（折合台幣約2億元），成都高新公安於今年11月11日晚成功收網，抓獲何某、吳某、付某等5名犯罪嫌疑人。
警方示警：這類套路貸具有「兩大特徵」
其一，受害者多為年輕人，喜歡超前消費；其二，犯罪集團涉及多省市犯罪人員。通常以房屋、租賃為掩護，表面為正常租賃業務，實為放貸行為，隱蔽性強。若借款人無力還款，不會暴力催收，而是採取法院訴訟手段，迫使借款人抵押或低價出售房產。
個人財務與消費習慣成陷阱
小葉在事件中損失了一棟近千萬元房產，總損失超過千萬，據她向警方供述，借款資金主要用於購車、醫美、旅遊及奢侈品消費，曾前往新加坡、韓國等地旅遊。成都高新公安提醒，許多年輕人因有房有車且消費觀念超前，容易被虛假租賃或低利貸款所吸引，陷入債務危機。警方呼籲市民，提高警惕、遠離不法貸款仲介，以保護自身財產安全。
