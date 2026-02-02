她做水電嘆日薪1600元「沒有年終」 網分析：絕對有市場

有位女姓網友po文，感嘆自己身為做水電日薪才1,600元，而且沒有年終、特休，「看到別人都在說自己年終幾個月幾個月，我真的好心塞」。（示意圖，取自pexels）

隨著農曆新年即將到來，年終獎金領多少成為大家的話題之一。不過昨（1）日有位女姓網友po文，感嘆自己身為做水電日薪才1,600元，而且沒有年終、特休，「看到別人都在說自己年終幾個月幾個月，我真的好心塞」。有網友留言分析，提到女生水電師傅會行銷，絕對有市場，可善用自己的優勢。

有位女網友昨天在Dcard論壇po文，提到自己大學畢業後做了半年行政，當時薪水只有29,000元，覺得太低又經由朋友推薦跑去做水電。不過她坦言，做水電沒有年終、特休，薪水是照日薪算，一天1,600元。「簡單來說，就是有做才有錢啦！」

廣告 廣告

原po無奈表示，最近看到別人都在說自己年終幾個月幾個月，「我真的好心塞」，明明這兩年也有好好地工作。她知道很多人都會說，做水電做久了薪水高，師傅薪水一天5,000、6,000元。「但是我就算做一輩子，都不會有這樣的高薪」，因為自己是女生，還是那種不怎麼強壯的女生，做水電沒力氣。「在團隊裡，我就是打雜的。」薪水是不可能高到哪裡去的。

該篇po文曝光後，有網友跑來分析留言，女生水電師傅不會沒有市場，因為單身女性有些簡易水電問題，會想要找女師傅，如果會行銷，絕對有市場，單身女生很需要，「女師傅很珍貴，您可善用優勢」；不過也是有許多網友留言給不同建議，「去當軍人吧 還有年終 像我是軍人就拿到了快十萬」「當技術員肯加班年收應該也有70萬」「去顧問公司也不錯啊 可以考慮看看」。

更多鏡週刊報導

小胖老師辭世享年57歲！ 前妻陸元琪回應了

開箱豪宅幫謝衣鳯「敗票」？ 謝典霖：覺得我爸有讓我選擇嗎