她入境日本遭「全身徹底搜身」直呼好尷尬 過來人揭1原因：很容易被檢查

原PO在入境日本岡山時遭帶進屏風後，被女性安檢人員全身搜身，直呼好尷尬。（（示意圖／pixabay）

日本是台灣人最愛的旅遊國家之一，不過一名民眾近日分享，她飛往日本岡山時，竟在入境海關遭到女性安檢人員全身搜身，讓她直呼相當尷尬，貼文曝光後也引發熱議，有網友透露「岡山是日本安檢超級嚴的海關」、「小機場很常發生」。

日前一名網友在Threads發文，表示她這次飛岡山「解鎖了一個沒想過會解鎖的成就」，並透露她在入境海關時，竟然被日本海關帶去全身搜身，「不是掃一下就好，是被請進屏風後，由女性人員『從上到下、該碰的都有碰』那種」。

原PO坦言，自己理解這是對方的工作，也明白安全第一，但是這次是公司員工旅遊，十幾個人中只有她被選到，讓她感到相當尷尬，腦中上演小劇場，「是我今天穿太怪還是髮色太顯眼？還是太常進出日本？為什麼偏偏是我」。

貼文曝光後，不少網友留言分享自身經驗，「岡山是日本安檢超級嚴的海關，我現在出入關西都喜歡從岡山出入境」、「在岡山離境時也有被海關檢查免稅品」、「我跟先生3月去岡山也是檢查的很仔細，12月再去就沒檢查，應該是隨機的」、「我了解，真的超級尷尬，我有一次是公開地被打開行李箱，海關檢查了每一個小包」。

也有網友解釋，在小機場很容易被檢查，「小機場經常發生，多幾次就會習慣，配合就好」、「小機場很容易，我也被搜過，但是他們態度很好」、「越小的機場對國際航班越嚴格」、「可能小機場工作人員太閒了，所以隨機抽幾個吧」。

