她入境「下體鼓一包」！海關急搜身 褲內驚見1公斤活蟲…還在蠕動

大陸中心／朱祖儀報導

女子入境時走路姿勢怪異。（圖／翻攝自央視）

各地針對入境物品都有限制，但仍不時會聽到走私事件。近日大陸雲南省昆明海關所屬西雙版納海關，發現有一名女性旅客入境時體態怪異，下體鼓了一包，懷疑她私帶違規物品，於是隨即將她攔下檢查。孰料搜身發現她褲子裡有1公斤活蟲，當下甚至還在蠕動。

據《央視新聞》報導，近日在雲南省景洪市勐龍旅檢入境通道，西雙版納海關人員發現有一名女子走路姿勢很怪異，下腹部還異常隆起，懷疑她帶了違規物品，因此將她攔下，並請女海關進行搜身。隨後果真在女子的褲子裡面查獲用小袋子裝的活蟲，還多達1公斤。

廣告 廣告

恰巧的是，當海關在檢查這名女子時，發現後面也有一名旅客腰腹部異常隆起，體型看起來有些詭異，經檢查發現，其腰間也用絲襪裝了2公斤活蟲。同行的第三名遊客的褲子及背包內，總共有4小袋竹蟲。經鑑定發現3人帶的是「竹蟲」，他們想將這些竹蟲帶入境販售。

女子褲內藏了竹蟲。（圖／翻攝自央視）

據悉，竹蟲在西雙版納當地市場很受歡迎，被視為具有地方特色的一種美食，不過牠在境內境外的價格差了一倍之多，因此才會有人心生歹念，試圖將竹蟲藏在身上或行李中，逃避海關監控，企圖將其走私入境。

針對此次事件，當地海關提醒，《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》，昆蟲等活體動物禁止攜帶入境，民眾切勿以身試法。

更多三立新聞網報導

家裡被丟「會呼吸的石頭」！真面目曝光 專家驚：差點沒命了

不是薪水變少！週休三日若過關 上班族嘆「1狀況」恐更慘

阿伯在菜市場發錢！「80萬現金」全是真鈔 現場群眾卻縮了：不敢拿

不是詐騙！他離職「在家做1事」月入12萬 全場驚：40歲退休

