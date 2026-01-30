她全程目不轉睛！霍諾德登頂台北101後的深吻擁抱 讓世人感動淚崩

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

世人只看見霍諾德的手指撐住101，卻沒看見他的妻子桑妮用十年承受生死把他帶回家。當霍諾德從台北101頂端下樓時，第一時間跟愛妻桑妮擁吻。兩人的愛情在世人面前閃耀。他們的愛情起於霍諾德的書《獨行大岩壁: ALONE ON THE WALL》。當年兩人不認識，是桑妮在簽書會時，主動出擊，遞上寫著電話號碼的紙條，才打動害羞的霍諾德，於是開啟兩人的愛情故事。但愛情沒這麼簡單…………

霍諾德赤手成功登頂台北101 妻子桑妮全程緊盯老公目光不敢移開

霍諾德一登成功站上台北101大樓，讓全世界鬆了一口氣，登頂下樓第一時間跟妻子桑妮擁抱，霍諾德開心擁抱終於放下心的妻子，他們的愛情閃耀全球。在紀錄片《赤手登峰》中，霍諾德要攀登優勝美地國家公園酋長岩，當時還是女友的桑妮在鏡頭前淚流滿面說：萬一他出事，怎麼辦？再也看不到他，怎麼辦？。因為赤手登峰一失手就成千苦恨，喪失性命。

AI達人陳嘉璽在臉書分享兩個人的愛情故事………

當Alex Honnold 歷經 91 分鐘，徒手攀爬 508 公尺到達頂樓時，這一刻不僅是人類極限的突破，更是一個關於「回家」的故事。因為在頂樓迎接他的，不只是媒體與鎂光燈，還有那位這十年來，始終守在他身後、承受著巨大心理壓力的妻子—Sanni McCandless。很多人只看到了 Alex 的神技，卻鮮少人知道，如果沒有 Sanni，今天的 Alex Honnold 可能依然只是那個住在廂型車裡、不懂情感的「攀岩機器」。

自以為是名人的簽書會 Sanni 做了一個改變兩人命運的舉動

時間倒回 2015 年，地點是西雅圖的一間書店。 那晚，Alex Honnold 正在為他的新書《獨行絕壁》(Alone on the Wall) 舉辦簽書會。那時的他已經是攀岩圈的名人，但在圈外，他只是一個有點怪、不善言辭的年輕人。Sanni 當時並不是攀岩迷，她甚至根本不知道 Alex 是誰。她只是被朋友拉去湊熱鬧的。坐在台下的 Sanni，看著台上那個眼神清澈、講話直白又帶點笨拙幽默的男生，心裡突然覺得：「這傢伙蠻可愛的。」



輪到她簽名時，Sanni 做了一個改變兩人命運的舉動。 她沒有像其他粉絲一樣只問攀岩的問題，而是遞給了 Alex 一張紙條，上面寫著她的電話號碼。她笑著把書拿回來，轉身瀟灑離開，心裡其實沒抱太大期望。Sanni 是個標準電視上看到人見人愛的金髮美國甜心。堪比電影明星般的外表，理應是眾家高富帥追求的目標，但她卻看上了 Alex 這傻蛋。主動向這直男出擊。



沒想到，這個舉動竟然擊中了 Alex 的心。 對於生活極度單調、甚至有點社交障礙的 Alex 來說，Sanni 的主動與開朗像是一道光。幾週後，當 Alex 再次回到西雅圖時，他竟然真的傳了簡訊給她：「嘿，我在這附近，要不要一起吃晚餐？」那頓晚餐後，Sanni 才發現，她愛上的不只是一個可愛的男生，還是一個生活在生死邊緣的極限運動員。

愛上攀岩機器人？《赤手登峰》時期的殘酷磨合 從分手到相守

如果你看過紀錄片《赤手登峰》(Free Solo)，你一定對他們的爭執印象深刻。那段時期，是兩人關係最痛苦的「撞牆期」。當時的 Alex 正準備挑戰無繩獨攀優勝美地的「酋長岩」，這是一項不容許任何失誤的計畫。為了生存，Alex 訓練自己切斷恐懼，連帶著也切斷了對人的情感依戀。在 Alex 的邏輯裡，情感波動是危險的，愛是一種「不必要的干擾」。



最令人心碎的一幕是，當 Sanni 試著跟他討論「如果出事了怎麼辦」時，Alex 冷靜地看著她說： 「如果有義務為了妳而最大化我的生存機率，那我就必須和妳分手。」這句話聽在任何女生耳裡都是毀滅性的。Alex 就像一台精密的 AI，他直言：「我不覺得我有義務要活得長久，我只在乎我有沒有完成目標。」



換作別人早就嚇跑了，但 Sanni 沒有。 身為一名專業的生活教練（Life Coach），她看穿了 Alex 冷漠背後的防禦機制。她明白，這個男人不是不愛她，而是他「不懂得」怎麼在保有專注的同時，去接納脆弱的情感。

愛不會讓他從岩壁上掉下來 反而會讓他在登頂後的慶祝更有意義

Sanni 選擇留下來。她沒有逼他放棄攀岩，而是耐心地教他：愛不是軟弱。 她讓他明白，擁有一份牽掛，不會讓他從岩壁上掉下來，反而會讓他在登頂後的慶祝更有意義。

從廂型車到奶爸 愛讓霍諾德變得「完整」

隨著 Alex 成功征服酋長岩，他們的關係也通過了最艱難的考驗。 2020 年，這對經歷過生死課題的情侶結婚了。 2022 年和 2024 年，他們迎來了兩個女兒，June 和 Alice。那個曾經堅持「住在廂型車裡吃素罐頭最有效率」的 Alex，開始變了。 他在拉斯維加斯買了房子，開始學習換尿布，開始在 IG 上分享被女兒當成大玩偶爬來爬去的影片。雖然他依然在世界各地冒險，但他的眼神裡多了一份以前沒有的溫柔。

霍諾德說：當了爸爸之後，對風險的評估完全不同了

霍諾德在近期的訪談中承認，當了爸爸之後，他對風險的評估完全不同了。以前覺得「死就死了」，現在他會想：「如果我死了，孩子們會失去父親。」這份責任感並沒有削弱他的能力，反而讓他變得更加謹慎、更加強大。

霍諾德登頂台北101後與妻子的擁抱 是兩人在臺灣最美麗的回憶

這場攀爬計畫，Alex Honnold其實已經放在心裡長達 13 年。對於這件事，Sanni 的心情是複雜的。



雖然 Alex 技術世界頂尖，但作為妻子，看著丈夫在 90 層樓高的外牆，僅靠手指扣住微小的石縫，那種恐懼是無法習慣的。 Sanni 接受訪問時坦承：「雖然我知道他能做到，但我全程都在恐慌發作（Panic Attack）。」



但她依然選擇站在終點等他。 當 Alex Honnold 翻過頂樓欄杆的那一刻，他一如既往地平靜，彷彿只是去樓下散了個步。但當他看到 Sanni 時，那個深情的擁抱說明了一切。



這就是他們的愛情真相： Sanni 用她的包容，成全了 Alex 的瘋狂；而 Alex 用他的平安歸來，回應了 Sanni 的守候。恭喜 Alex Honnold 圓夢台北 101，也向 Sanni 致敬。 謝謝妳，讓這位攀岩之神，學會了如何做一個有血有肉的人。

