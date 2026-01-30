她全程目不轉睛！霍諾德登頂台北101後的深吻擁抱 讓世人感動淚崩
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
世人只看見霍諾德的手指撐住101，卻沒看見他的妻子桑妮用十年承受生死把他帶回家。當霍諾德從台北101頂端下樓時，第一時間跟愛妻桑妮擁吻。兩人的愛情在世人面前閃耀。他們的愛情起於霍諾德的書《獨行大岩壁: ALONE ON THE WALL》。當年兩人不認識，是桑妮在簽書會時，主動出擊，遞上寫著電話號碼的紙條，才打動害羞的霍諾德，於是開啟兩人的愛情故事。但愛情沒這麼簡單…………
霍諾德赤手成功登頂台北101 妻子桑妮全程緊盯老公目光不敢移開
霍諾德一登成功站上台北101大樓，讓全世界鬆了一口氣，登頂下樓第一時間跟妻子桑妮擁抱，霍諾德開心擁抱終於放下心的妻子，他們的愛情閃耀全球。在紀錄片《赤手登峰》中，霍諾德要攀登優勝美地國家公園酋長岩，當時還是女友的桑妮在鏡頭前淚流滿面說：萬一他出事，怎麼辦？再也看不到他，怎麼辦？。因為赤手登峰一失手就成千苦恨，喪失性命。
AI達人陳嘉璽在臉書分享兩個人的愛情故事………
當Alex Honnold 歷經 91 分鐘，徒手攀爬 508 公尺到達頂樓時，這一刻不僅是人類極限的突破，更是一個關於「回家」的故事。因為在頂樓迎接他的，不只是媒體與鎂光燈，還有那位這十年來，始終守在他身後、承受著巨大心理壓力的妻子—Sanni McCandless。很多人只看到了 Alex 的神技，卻鮮少人知道，如果沒有 Sanni，今天的 Alex Honnold 可能依然只是那個住在廂型車裡、不懂情感的「攀岩機器」。
自以為是名人的簽書會 Sanni 做了一個改變兩人命運的舉動
時間倒回 2015 年，地點是西雅圖的一間書店。 那晚，Alex Honnold 正在為他的新書《獨行絕壁》(Alone on the Wall) 舉辦簽書會。那時的他已經是攀岩圈的名人，但在圈外，他只是一個有點怪、不善言辭的年輕人。Sanni 當時並不是攀岩迷，她甚至根本不知道 Alex 是誰。她只是被朋友拉去湊熱鬧的。坐在台下的 Sanni，看著台上那個眼神清澈、講話直白又帶點笨拙幽默的男生，心裡突然覺得：「這傢伙蠻可愛的。」
輪到她簽名時，Sanni 做了一個改變兩人命運的舉動。 她沒有像其他粉絲一樣只問攀岩的問題，而是遞給了 Alex 一張紙條，上面寫著她的電話號碼。她笑著把書拿回來，轉身瀟灑離開，心裡其實沒抱太大期望。Sanni 是個標準電視上看到人見人愛的金髮美國甜心。堪比電影明星般的外表，理應是眾家高富帥追求的目標，但她卻看上了 Alex 這傻蛋。主動向這直男出擊。
沒想到，這個舉動竟然擊中了 Alex 的心。 對於生活極度單調、甚至有點社交障礙的 Alex 來說，Sanni 的主動與開朗像是一道光。幾週後，當 Alex 再次回到西雅圖時，他竟然真的傳了簡訊給她：「嘿，我在這附近，要不要一起吃晚餐？」那頓晚餐後，Sanni 才發現，她愛上的不只是一個可愛的男生，還是一個生活在生死邊緣的極限運動員。
愛上攀岩機器人？《赤手登峰》時期的殘酷磨合 從分手到相守
如果你看過紀錄片《赤手登峰》(Free Solo)，你一定對他們的爭執印象深刻。那段時期，是兩人關係最痛苦的「撞牆期」。當時的 Alex 正準備挑戰無繩獨攀優勝美地的「酋長岩」，這是一項不容許任何失誤的計畫。為了生存，Alex 訓練自己切斷恐懼，連帶著也切斷了對人的情感依戀。在 Alex 的邏輯裡，情感波動是危險的，愛是一種「不必要的干擾」。
最令人心碎的一幕是，當 Sanni 試著跟他討論「如果出事了怎麼辦」時，Alex 冷靜地看著她說： 「如果有義務為了妳而最大化我的生存機率，那我就必須和妳分手。」這句話聽在任何女生耳裡都是毀滅性的。Alex 就像一台精密的 AI，他直言：「我不覺得我有義務要活得長久，我只在乎我有沒有完成目標。」
換作別人早就嚇跑了，但 Sanni 沒有。 身為一名專業的生活教練（Life Coach），她看穿了 Alex 冷漠背後的防禦機制。她明白，這個男人不是不愛她，而是他「不懂得」怎麼在保有專注的同時，去接納脆弱的情感。
愛不會讓他從岩壁上掉下來 反而會讓他在登頂後的慶祝更有意義
Sanni 選擇留下來。她沒有逼他放棄攀岩，而是耐心地教他：愛不是軟弱。 她讓他明白，擁有一份牽掛，不會讓他從岩壁上掉下來，反而會讓他在登頂後的慶祝更有意義。
從廂型車到奶爸 愛讓霍諾德變得「完整」
隨著 Alex 成功征服酋長岩，他們的關係也通過了最艱難的考驗。 2020 年，這對經歷過生死課題的情侶結婚了。 2022 年和 2024 年，他們迎來了兩個女兒，June 和 Alice。那個曾經堅持「住在廂型車裡吃素罐頭最有效率」的 Alex，開始變了。 他在拉斯維加斯買了房子，開始學習換尿布，開始在 IG 上分享被女兒當成大玩偶爬來爬去的影片。雖然他依然在世界各地冒險，但他的眼神裡多了一份以前沒有的溫柔。
霍諾德說：當了爸爸之後，對風險的評估完全不同了
霍諾德在近期的訪談中承認，當了爸爸之後，他對風險的評估完全不同了。以前覺得「死就死了」，現在他會想：「如果我死了，孩子們會失去父親。」這份責任感並沒有削弱他的能力，反而讓他變得更加謹慎、更加強大。
霍諾德登頂台北101後與妻子的擁抱 是兩人在臺灣最美麗的回憶
這場攀爬計畫，Alex Honnold其實已經放在心裡長達 13 年。對於這件事，Sanni 的心情是複雜的。
雖然 Alex 技術世界頂尖，但作為妻子，看著丈夫在 90 層樓高的外牆，僅靠手指扣住微小的石縫，那種恐懼是無法習慣的。 Sanni 接受訪問時坦承：「雖然我知道他能做到，但我全程都在恐慌發作（Panic Attack）。」
但她依然選擇站在終點等他。 當 Alex Honnold 翻過頂樓欄杆的那一刻，他一如既往地平靜，彷彿只是去樓下散了個步。但當他看到 Sanni 時，那個深情的擁抱說明了一切。
這就是他們的愛情真相： Sanni 用她的包容，成全了 Alex 的瘋狂；而 Alex 用他的平安歸來，回應了 Sanni 的守候。恭喜 Alex Honnold 圓夢台北 101，也向 Sanni 致敬。 謝謝妳，讓這位攀岩之神，學會了如何做一個有血有肉的人。
本文撰寫與摘自胡嘉璽臉書《融化了心跳永不加快的鋼鐵直男的美國甜心 - Sanni McCandless》
胡嘉璽臉書
https://www.facebook.com/profile.php?id=61579313407097
更多三立新聞網報導
【林口109刀弒親案1】18歲林清岳將父母活活砍死 全案至今讓人不寒而慄
【林口109刀弒親案 2】林清岳開庭竟邪笑 弒雙親沒悔意.嗆記者沒有人性
【林口109刀弒親案 3】林清岳弒親凶宅傳靈異？最後一封懺悔信曝光
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能 他曝光關鍵
其他人也在看
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 267則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 294則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 23則留言
45萬元變2萬元！0050正2確定拆股 3/24最後交易日
「ETF股王」元大台灣50正2(00631L)要1拆22了！ 3月24日是分割前最後交易日，3/25至3/30暫停交易，3/31恢復交易，以今（29）日股價458.75元來算，分割後，有望從45.87萬元變2萬元。Yahoo股市 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 43則留言
政大商學院校友豪捐「3千萬美金」 指定蓋宿舍
國立政治大學獲得近年來規模最大的單筆捐款，兩名不願具名的商學院校友捐贈美金3千萬元（約新台幣9.4億元），指定用於指南校區新建學生宿舍工程。其中一名校友的胞弟雖非政大校友，受到兄長義舉感動，也主動響應捐贈新台幣5百萬元。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 36則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 16則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 204則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 76則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 230則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 12則留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 60則留言
仔仔老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 20 小時前 ・ 2則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 23 小時前 ・ 31則留言