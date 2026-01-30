三立新聞網 setn.com

她全程目不轉睛！霍諾德登頂台北101後的深吻擁抱 讓世人感動淚崩

三立新聞網

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。（圖／翻攝自Netflix Sports）

世人只看見霍諾德的手指撐住101，卻沒看見他的妻子桑妮用十年承受生死把他帶回家。當霍諾德從台北101頂端下樓時，第一時間跟愛妻桑妮擁吻。兩人的愛情在世人面前閃耀。他們的愛情起於霍諾德的書《獨行大岩壁: ALONE ON THE WALL》。當年兩人不認識，是桑妮在簽書會時，主動出擊，遞上寫著電話號碼的紙條，才打動害羞的霍諾德，於是開啟兩人的愛情故事。但愛情沒這麼簡單…………

霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。（圖／翻攝自Netflix Sports）

霍諾德赤手成功登頂台北101  妻子桑妮全程緊盯老公目光不敢移開
霍諾德一登成功站上台北101大樓，讓全世界鬆了一口氣，登頂下樓第一時間跟妻子桑妮擁抱，霍諾德開心擁抱終於放下心的妻子，他們的愛情閃耀全球。在紀錄片《赤手登峰》中，霍諾德要攀登優勝美地國家公園酋長岩，當時還是女友的桑妮在鏡頭前淚流滿面說：萬一他出事，怎麼辦？再也看不到他，怎麼辦？。因為赤手登峰一失手就成千苦恨，喪失性命。

霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。（圖／翻攝自2019奧斯卡最佳紀錄片《赤手登峰》）

AI達人陳嘉璽在臉書分享兩個人的愛情故事………
當Alex Honnold 歷經 91 分鐘，徒手攀爬 508 公尺到達頂樓時，這一刻不僅是人類極限的突破，更是一個關於「回家」的故事。因為在頂樓迎接他的，不只是媒體與鎂光燈，還有那位這十年來，始終守在他身後、承受著巨大心理壓力的妻子—Sanni McCandless。很多人只看到了 Alex 的神技，卻鮮少人知道，如果沒有 Sanni，今天的 Alex Honnold 可能依然只是那個住在廂型車裡、不懂情感的「攀岩機器」。

霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。（圖／翻攝自IG @Alexhonnold）

自以為是名人的簽書會  Sanni 做了一個改變兩人命運的舉動
時間倒回 2015 年，地點是西雅圖的一間書店。 那晚，Alex Honnold 正在為他的新書《獨行絕壁》(Alone on the Wall) 舉辦簽書會。那時的他已經是攀岩圈的名人，但在圈外，他只是一個有點怪、不善言辭的年輕人。Sanni 當時並不是攀岩迷，她甚至根本不知道 Alex 是誰。她只是被朋友拉去湊熱鬧的。坐在台下的 Sanni，看著台上那個眼神清澈、講話直白又帶點笨拙幽默的男生，心裡突然覺得：「這傢伙蠻可愛的。」

輪到她簽名時，Sanni 做了一個改變兩人命運的舉動。 她沒有像其他粉絲一樣只問攀岩的問題，而是遞給了 Alex 一張紙條，上面寫著她的電話號碼。她笑著把書拿回來，轉身瀟灑離開，心裡其實沒抱太大期望。Sanni 是個標準電視上看到人見人愛的金髮美國甜心。堪比電影明星般的外表，理應是眾家高富帥追求的目標，但她卻看上了 Alex 這傻蛋。主動向這直男出擊。

沒想到，這個舉動竟然擊中了 Alex 的心。 對於生活極度單調、甚至有點社交障礙的 Alex 來說，Sanni 的主動與開朗像是一道光。幾週後，當 Alex 再次回到西雅圖時，他竟然真的傳了簡訊給她：「嘿，我在這附近，要不要一起吃晚餐？」那頓晚餐後，Sanni 才發現，她愛上的不只是一個可愛的男生，還是一個生活在生死邊緣的極限運動員。

霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。（圖／翻攝自《獨行大岩壁》）

愛上攀岩機器人？《赤手登峰》時期的殘酷磨合  從分手到相守
如果你看過紀錄片《赤手登峰》(Free Solo)，你一定對他們的爭執印象深刻。那段時期，是兩人關係最痛苦的「撞牆期」。當時的 Alex 正準備挑戰無繩獨攀優勝美地的「酋長岩」，這是一項不容許任何失誤的計畫。為了生存，Alex 訓練自己切斷恐懼，連帶著也切斷了對人的情感依戀。在 Alex 的邏輯裡，情感波動是危險的，愛是一種「不必要的干擾」。

最令人心碎的一幕是，當 Sanni 試著跟他討論「如果出事了怎麼辦」時，Alex 冷靜地看著她說： 「如果有義務為了妳而最大化我的生存機率，那我就必須和妳分手。」這句話聽在任何女生耳裡都是毀滅性的。Alex 就像一台精密的 AI，他直言：「我不覺得我有義務要活得長久，我只在乎我有沒有完成目標。」

換作別人早就嚇跑了，但 Sanni 沒有。 身為一名專業的生活教練（Life Coach），她看穿了 Alex 冷漠背後的防禦機制。她明白，這個男人不是不愛她，而是他「不懂得」怎麼在保有專注的同時，去接納脆弱的情感。

霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。（圖／翻攝自IG @Alexhonnold）

愛不會讓他從岩壁上掉下來 反而會讓他在登頂後的慶祝更有意義

Sanni 選擇留下來。她沒有逼他放棄攀岩，而是耐心地教他：愛不是軟弱。 她讓他明白，擁有一份牽掛，不會讓他從岩壁上掉下來，反而會讓他在登頂後的慶祝更有意義。

從廂型車到奶爸  愛讓霍諾德變得「完整」

隨著 Alex 成功征服酋長岩，他們的關係也通過了最艱難的考驗。 2020 年，這對經歷過生死課題的情侶結婚了。 2022 年和 2024 年，他們迎來了兩個女兒，June 和 Alice。那個曾經堅持「住在廂型車裡吃素罐頭最有效率」的 Alex，開始變了。 他在拉斯維加斯買了房子，開始學習換尿布，開始在 IG 上分享被女兒當成大玩偶爬來爬去的影片。雖然他依然在世界各地冒險，但他的眼神裡多了一份以前沒有的溫柔。

霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。（圖／翻攝自IG @Alexhonnold）

霍諾德說：當了爸爸之後，對風險的評估完全不同了
霍諾德在近期的訪談中承認，當了爸爸之後，他對風險的評估完全不同了。以前覺得「死就死了」，現在他會想：「如果我死了，孩子們會失去父親。」這份責任感並沒有削弱他的能力，反而讓他變得更加謹慎、更加強大。

霍諾德登頂台北101後與妻子的擁抱  是兩人在臺灣最美麗的回憶
這場攀爬計畫，Alex Honnold其實已經放在心裡長達 13 年。對於這件事，Sanni 的心情是複雜的。

雖然 Alex 技術世界頂尖，但作為妻子，看著丈夫在 90 層樓高的外牆，僅靠手指扣住微小的石縫，那種恐懼是無法習慣的。 Sanni 接受訪問時坦承：「雖然我知道他能做到，但我全程都在恐慌發作（Panic Attack）。」

但她依然選擇站在終點等他。 當 Alex Honnold 翻過頂樓欄杆的那一刻，他一如既往地平靜，彷彿只是去樓下散了個步。但當他看到 Sanni 時，那個深情的擁抱說明了一切。

這就是他們的愛情真相： Sanni 用她的包容，成全了 Alex 的瘋狂；而 Alex 用他的平安歸來，回應了 Sanni 的守候。恭喜 Alex Honnold 圓夢台北 101，也向 Sanni 致敬。 謝謝妳，讓這位攀岩之神，學會了如何做一個有血有肉的人。

霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。（圖／翻攝自Netflix Sports）
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。（圖／Netflix提供）
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。（圖／翻攝自IG @Alexhonnold）

本文撰寫與摘自胡嘉璽臉書《融化了心跳永不加快的鋼鐵直男的美國甜心 - Sanni McCandless》

胡嘉璽臉書

https://www.facebook.com/profile.php?id=61579313407097

霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。（圖／Netflix提供）
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。（圖／翻攝自IG @Alexhonnold、Netflix提供、翻攝自Netflix Sports）
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。
霍諾德妻子桑妮全程恐慌症發作！霍諾德登頂台北101後第一時間與妻子深吻擁抱，讓全世界人感動淚崩。（圖／Netflix提供）

