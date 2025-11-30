她出國玩手提1物老外瘋問 全場驕傲：全世界只有台灣有

台灣人愛喝手搖飲，但減塑政策上路後，民眾普遍改用飲料杯袋，一名女子日前到歐洲玩，提著飲料杯袋，意外吸引大批路人注意，不少人詢問哪裡購買，讓她非常驚訝，將其PO上網後，引起熱烈討論，網友表示飲料杯袋在國外真的很夯，是最能代表台灣的小物，也很適合作為伴手禮送給外國客。

原PO近日於Threads發文指出，到歐洲旅遊時，拿出飲料杯袋走在街上，結果吸引許多當地人關注，紛紛追問在哪買？

貼文引發討論，有網友說，在德國耶誕市集、在美國街頭、在日本商店內，都有人好奇地詢問飲料杯袋，讚設計實用；對此原PO也回覆說，沒想到外國人會喜歡台灣的飲料杯袋，甚至對台灣人出國隨身攜帶也感到驚訝。

廣告 廣告

其他網友則說「全世界只有台灣有飲料杯袋」、「跟朋友說台灣人平均一人有10個飲料杯袋」、「飲料杯袋可以當作國民外交」、「我去日本也帶著」、「真的好用」、「我曾把飲料杯袋當作伴手禮送外國朋友，他很喜歡」、「我去韓國也有用」、「好像真的只有台灣才有耶」、「光是飲料杯袋我就有3個」、「飲料杯袋提袋是最能代表台灣的小物」、「在日本逛服飾店，一進去店員就問我是不是台灣人？我問店員怎麼知道的，她說 只有台灣人會提這種飲料杯袋」、「我也有帶，也只有我用，飲料杯袋應該是台灣最好的發明」。

更多中時新聞網報導

丁禹兮洗鴛鴦浴 熱吻鄧恩熙40秒

黃遠小薰獲金片子帝后

如花不再扮醜 蜜袋鼯相伴感情隨緣