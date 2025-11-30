她出國玩拿1物提飲料引老外關注！ 一票人讚：台灣最好的發明

對許多台灣民眾來說，手搖飲已是日常標配。（示意圖／photoAC）

手搖飲已成台灣日常文化之一，但隨著環保意識升高，不少民眾開始自備杯套來購買飲料。就有一名網友分享，自己在歐洲使用飲料杯套，迅速吸引大批當地人關注，紛紛詢問要去哪裡買，讓她十分驚喜。文章一出，許多鄉民笑道「杯套應該是台灣最好的發明」、「只有台灣人三不五時喝手搖飲」。

這名網友在Threads發文表示，自己到歐洲旅遊時拿出飲料杯套，才發現貌似只有台灣人在使用，「那天外國人看到我在用杯套，一直狂問我去哪裡買！」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「真的欸，去國外用杯套都會被說『哇這個很方便耶』」、「因為只有台灣人三不五時喝手搖飲」、「在日本逛服飾店一進去店員就問我是不是台灣人，我問店員怎麼知道的，她說：只有台灣人會提這種杯袋」、「我在美國玩的時候也是，我拿著杯套套著我的咖啡在路上走，一個美國媽媽衝過來問我這在哪裡買的」、「我去上海買霸王茶姬拿出我的飲料杯套，店員也是一直看」、「我去年去峇里島的星巴克，拿台灣出的單杯提袋出來，店員又驚又喜的」、「我在英國一拿出飲料杯套，香港店員：真的好台灣」。

也有人指出，「我也有帶，也只有我用，杯套應該是台灣最好的發明」、「之前有跟在韓國跟美國住過的朋友聊過天，他們也都說真的只有台灣人會邊走邊喝飲料」、「因為歐洲幾乎都內用，路上很少人拿咖啡飲料杯」、「之前有看到人家說韓國跟日本也沒這個東西，他們超喜歡」、「韓國人也說看到拿飲料提袋就知道台灣人」、「下個月去德國的耶誕市集，可以多帶一些去當國民外交」、「我送外國友人小禮物都送飲料杯套！他們都超喜歡」、「快tag外交部下次國際賽送杯套，想到有台灣黑熊、珍珠奶茶杯套就好療癒」。

