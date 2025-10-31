她切除6公斤多囊腎獲親人活腎移植 專家提醒有家族史要多注意
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】47歲補教業陳老師因多囊腎導致腎功能惡化、雙側腎臟腫大至正常的20倍。彰基醫學中心團隊先以達文西手術切除兩側腎臟，再由陳老師的妹妹捐贈活體腎臟完成移植，手術順利、腎功能恢復良好，陳老師已於9月重返講台。
健檢發現罹患多囊腎 達文西系統切除6公斤腎臟並移植完成
陳老師2016年健檢發現罹患多囊腎，長期於彰基腎臟內科追蹤，但病情逐年惡化，至2024年底進入末期腎臟病階段，且腹部嚴重脹大不適，使生活與工作受限。彰基團隊啟動活體腎臟移植評估，家人積極響應，其中妹妹經組織配對、血液交叉配合試驗及完整健康狀況符合捐贈，為治療帶來轉機。
彰化基督教醫院泌尿外科陳俊吉醫師指出，陳老師的多囊腎體積過大，壓迫腹腔增加移植困難，為了創造安全操作環境，團隊先以達文西系統進行雙側腎臟切除，利用3D高解析視野與靈巧器械精準分離、控制出血，減少疼痛與恢復期。切除的兩側腎臟共重6公斤，比正常腎臟大約20倍。術後雖一度出現心包膜積水，但心臟科即時導管處置，三個月後順利完成移植。
親情支援妹妹捐腎 心中滿滿感謝
陳老師回憶，罹病後看著腎臟逐年腫大、功能惡化，心情也隨之低落，對生活及工作造成極大影響，決定進行手術治療後，獲得家人的支持及妹妹捐贈的腎臟，經歷切除多囊腎、短期透析等待移植的過程。完成活體移植後，她的生活品質有了改善、姊妹恢復正常工作。陳小姐充滿感謝的說，「謝謝妹妹捐腎、謝謝醫護團隊，現在能自由喝水、走路輕鬆，也能笑著回到學生面前。」
多囊腎有家族遺傳特性 需要長期追蹤治療
彰化基督教醫院腎臟內科蔡俊傑醫師表示，多囊腎有家族傾向，需長期追蹤腎功能與血壓、及早處理併發症。腎臟移植護理師賴麗芳也提醒，家族中若有多囊腎病史，一等親應規律接受腎功能與影像檢查。醫師進一步提醒，如果出現腹脹、血壓控制不穩或尿液異常，應及早就醫，當腎臟體積過大影響移植規劃時，可與醫師討論微創切除搭配移植策略。
完成移植後，持續回診、正確用藥、預防感染、控制血壓體重及適當攝取水份，是維持新腎穩定運作與提升生活品質的關鍵。
