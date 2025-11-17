她列三事問：鄭麗文到底是在領導中國國民黨，還是接受中國共產黨領導？

記者李鴻典／台北報導

時代力量黨主席王婉諭今（17）天表示，國民黨主席鄭麗文接任國民黨主席不過兩週。但她已經看不出來，鄭到底是在領導中國國民黨，還是接受中國共產黨的領導。

國民黨主席鄭麗文

王婉諭列出：

一、中共以「分裂國家罪」通緝我國立委、人民，威嚇台灣人民，製造寒蟬效應。正常來說，所有政黨都該一致對外，譴責中國干涉台灣的人權。

這也是侯友宜市長的立場，卻是國民黨的少數。多數的國民黨人，選擇跟著中共一個鼻孔出氣。像是立法院長韓國瑜，忙著檢討被害人；立委羅智強，還認為這一點也不值得同情。

廣告 廣告

二、日本首相高市早苗為了捍衛台海和平，再度重申「台灣有事、日本有事」的立場。

結果，馬英九、洪秀柱竟然反過來譴責高市早苗：「適得其反的躁進言行」、「台海的事，關妳日本人什麼事？」請問兩位到底是台灣的政治人物，還是中共的發言人？

三、鄭麗文任命的兩位副主席，紛紛訪中面聖。張榮恭會見上海市委書記，強調「增進兩岸對於同屬中華民族的認同感」。蕭旭岑拜會中共中央台辦主任宋濤，回台就主張「一國兩區」才是唯一出路。

至此，中國國民黨捍衛「中華民國法統」的精神真的已經蕩然無存。王婉諭說，這真的是一個民主國家的最大在野黨，對國家主權應有的立場嗎？有這樣子的最大在野黨，對台灣絕對不是一件好事。

更多三立新聞網報導

鄭麗文週三確定見黃國昌 國民黨出席名單曝光：傅崐萁、吳宗憲都入列

中日局勢升溫！賴清德籲中國三思 鄭麗文竟扯：火上加油對和平無助益

扯！藍中常委何鷹鷺「穿毛澤東」 抖音喊：肩負重任讓台灣早日回到祖國

曝鄭麗文兩岸路線！蕭旭岑竟提「一國兩區」：確保與中國有共同政治基礎

