她到好市多加油見1幕急喊「車主快回來」 加油站員工曝很常見

美式賣場好市多（Costco）設有加油站方便會員前往加油。近日有一名女子表示，她在新莊好市多加油時，發現有車主加完油後直接開走，把油箱蓋留在加油機上，還提到她已經是第3次遇到這種狀況，「以前都有追上提醒，但這次看不到車主了」，於是只好拍照發文提醒車主。貼文曝光後引發熱議，有網友直呼這種狀況其實很常見，甚至有加油站員工蒐集了一袋油箱蓋。

日前一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文分享，自己到新莊好市多加油時，看到加油機上方放著一個油箱蓋，明顯是車主忘了蓋回油箱蓋就把車開走。原PO說，這種情況她已經遇過3次，前2次都有追上提醒，但這次看不到車主了，只好發文提醒「新莊好市多的人客喔，快回來」。

貼文曝光後，立刻引發討論，許多網友紛紛留言表示「下雨水漏進去不好玩的呀」、「建議Costco可賣油箱蓋6入組」、「會發現油用很快（揮發）」、「我也有忘了關被提醒的經驗過」、「集滿10個看看可以換什麼」、「現在新車不是有有繩，10年以上車應該沒有」、「看起來是老的豐田油箱蓋」、「20年以前舊車，現在車子都有塑膠條綁住」。

還有人分享經驗表示，以前加完油發現車子沒有蓋上油箱蓋，回去加油站找的時候，員工直接拿出一袋油箱蓋，「每個加油站應該都會有這個情況，只要車上的油箱蓋繩斷了或沒有繩子的車款都有可能發生，所以油箱蓋繩斷了請快點上網買一個回家裝喔」，另外也有加油站員工透露「身為一個曾經加油站員工，領班可以拿出一袋讓你挑選適合的油箱蓋」。

