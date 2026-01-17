她到職3個月快窒息 年終「還能倒扣」崩潰問：撐下去會壞掉嗎

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

「我不是覺得工作累，是覺得這整套制度在消耗人。」一名女網友發文求助，透露自己在現職公司剛滿3個月，本來打算至少撐過試用期再決定去留，沒想到越做越覺得不對勁，甚至開始害怕自己不是突然崩潰，而是被慢慢磨到沒自信、沒力氣，忍不住問：「這樣的公司真的值得撐下去嗎？還是我太玻璃心？」

原PO不覺得工作累，是覺得這整套制度在消耗人。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard以「在這種公司撐下去真的不會壞掉嗎？」為題發文指出ㄝ公司幾乎沒有真正的福利，尾牙、春酒都辦在週休二日，沒有補休等於直接吃掉假日。不只如此，三節只發1,000元還不是現金，而是要配合去餐廳吃飯，甚至還得「寫報告」才能拿到。至於原本的全勤獎金，今年更是直接取消併入薪資，老闆還稱這是「變相加薪」，讓她直呼「我到現在都不知道這到底算什麼福利。」

廣告 廣告

除了福利讓人無感，原PO也提到年終制度更讓她第一次覺得「有跟沒有差不多」。她透露公司年終僅1個月，甚至還能倒扣，績效評分裡病假會扣5分、事假扣10分，等於生病、家裡有事都會影響年終，「最後變成不請假、什麼事都吞下來，才能拿到那本來就不多的一個月。」

更讓原PO心累的是工作流程與管理方式。她提到日前開會被老闆當眾責罵，原因是自己一個月前交的資料有問題。她坦言那份資料確實是用AI生成後再整理，沒有逐條確認有疏失，但讓她無法接受的是，當初沒有人說清楚標準，資料交上去後也放了一個月都沒人確認，主管還一直說自己很忙，直到開會才突然被拿出來罵，「我交上去也沒人跟我說要改，我以為一次過，結果原來是在這裡等著。」

原PO無奈表示，這次被罵一次，就覺得以後一定還會再發生類似情況，只要想到再撐3個月、甚至一年，整個人都快喘不過氣，「整個人超窒息，我真的很怕自己不是一下子崩掉， 而是慢慢被磨到沒有自信、沒有力氣。」

貼文曝光後，引發大量網友共鳴與討論，「當你已經像這樣清楚的列出問題，而這些東西短期內都無法解決，你也感到不舒服那就是該逃跑的時候了，繼續撐不會比較好受」、「遇到這種情況，最好的選擇，就是確定這邊已經沒有資源後，盡快找新的工作。 因為，妳的時間成本，也是非常重要的，加油。」、「光看請假那裡不就是之前長榮請假間接造成空服員死亡的問題嗎」

更多FTNN新聞網報導

通勤單趟45分鐘要不要換工作？她被主管情緒轟炸崩潰求助 網勸：薪水再高也不值得

新人1個半月僅上8天班！「睫毛倒插」荒唐請假理由百百種 網看傻：就是職場蟑螂

1111人力銀行公布企業最愛大學 世新大學揭2理由獲多項調查殊榮

