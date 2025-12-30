「她刻意與我接近！」曹興誠認了出軌中國女 反嗆謝寒冰：婚外情干他何事

謝寒冰2月時爆料曹興誠婚外情。圖／翻攝自謝寒冰YouTube、臉書

資深媒體人謝寒冰2025年2月時爆料聯電創辦人曹興誠跟小三的照片，曹興誠以涉嫌違反《選罷法》、《個資法》、不實影像等罪，一狀把謝寒冰告上法院。29日台北地檢署表示，影像鑑定結果無偽造，處分不起訴。對此，曹興誠在臉書發文表示「我深覺遺憾」。

曹興誠29日在臉書發布貼文，表示謝寒冰獲不起訴處分，「我深覺遺憾」，台北地檢署認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異。曹興誠表示，「謝寒冰公布的照片有些真實，有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法。謝寒冰偽造最惡劣的一張，是顯示本人赤身露體吸著煙的照片」。曹興誠強調，自身長期患有慢性氣管炎，40年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，怎可能如謝某公布的照片吸著煙？「這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？」

曹興誠坦言，照片中的中國女子，他確實認識，當時大約在2015年，「她當時在廣州做一些文物小生意，因為我是知名文物收藏家，所以她為生意，刻意在香港與我接近。我們交往一陣子，後因理念不合而分手」。曹興誠認為，這本來是件微不足道的私事，「中共國安局竟然逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種無恥混混予以添加偽造、公諸於世，藉以打擊我的聲譽和大罷免。其違反選罷法的罪行公然囂張，檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰」。

曹興誠痛批，「謝寒冰指責我有婚外情。2015年我還是新加坡公民，住在香港，既非台灣國民，也非台灣公務人員，我有無婚外情干他何事？」新加坡是文明社會，尊重性自主權。婚外情被視為私事而非國事，因此並無任何法律責任。反倒是公開別人出軌行為或隱私，將觸犯「防止騷擾法」與「刑事誹謗罪」而遭到刑事處罰和民事賠償。

曹興誠接著點名國民黨立委徐巧芯，指出她在第一時間跳出來罵「下半身通匪」，直言「一句話把所有中國婦女侮辱為『匪』，間接也侮辱了台灣所有陸配和他們的家庭」，曹興誠接著痛批，「若說心眼之髒、口舌之毒，很少人能超過徐巧芯。這樣的潑婦我們罷不掉，還要花納稅錢供養她，真是毫無天理」。

事實上，台北地檢署表示，檢方將謝寒冰公布的影像送給刑事局、調查局鑑識，除了其中一張「無法判斷」是否為深偽（Deepfake）之外，其餘照片皆未發現電腦合成、偽造痕跡，難認定謝寒冰涉嫌謠言或深偽影像行為，考量到曹興誠當時身為徐巧芯罷免案領銜人，相關爭議可受公評，因此不起訴。



