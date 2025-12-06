她勸出國前「必剪指甲」！17萬人笑翻認同：已經爆買8隻指甲剪

生活中心／李紹宏報導

台灣人熱愛出國旅遊，除了護照、衣物和手機等重要證件，不少資深旅人提醒，一些看似不重要的生活小物反而是旅行舒適度的關鍵。過去就有不少人建議必帶台灣牙線棒，而近日更有女網友點名，現在出國前必做兩件事：一是確認指甲有剪，二是帶上胃藥。這番言論立刻引起廣大共鳴，許多網友紛紛認同，甚至笑稱指甲刀和胃藥的重要性，可能不亞於手機。

網友推薦，出國前一定要剪好指甲，並攜帶指甲剪。（示意圖／PIXABAY）

這名網友在社群媒體Threads上表示，以前出國前可能要先打理好外表，例如做光療指甲或接睫毛等，現在則是「確認指甲有剪、胃藥有帶」！

文章一出，引發網友熱議，「不只出國，出門超過兩天就會帶」、「指甲沒剪很躁鬱」、「還有臭藥丸～～～拉肚子人必備」、「我帶鐵胃顆粒，感冒藥，頭痛藥，B群，嘴巴皰疹藥膏，針，白藥膏，ok繃（後三樣走路起水泡用）」、「指甲真的要剪，我光療太長指紋辨識一直按不下去」、「指甲剪真的很重要，我出國久一點就很驚慌指甲跟妖怪一樣長，莫名其妙已經買了八隻指甲刀了」。

胃藥也是旅行必備物品。（示意圖／資料照）

此外，還有行家透露，以前出國會記得帶吹風機，現在則是要帶血壓計；甚至還要帶酵素或排便果凍，讓人直呼「台灣人實在太有才」！

