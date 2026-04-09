她半夜癢醒狂抓竟「傳染給家人」 醫揭「隱形蟲害慘全家」：在皮膚挖隧道產卵

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一名32歲的女子近日飽受失眠之苦，起初她以為只是單純過敏，沒想到過幾天卻感染到了全家人。示意圖／翻攝自pexels

搔癢感竟是肉眼看不見的寄生蟲在皮膚下悄悄作怪，一名32歲的女子近日飽受失眠之苦，起初她以為只是單純過敏，沒想到過幾天卻感染到了全家人，就醫檢查後才發現，罪魁禍首竟是俗稱「疥瘡」的寄生蟲感染。

根據《NOW健康》報導，該名病患每當夜深人靜，手指縫與腋下便出現難以忍受的劇烈搔癢。起初她以為只是單純過敏，未料幾天之內，丈夫與孩子也陸續出現相同症狀，一家人接連抓癢不止。就醫檢查後，發現是「疥瘡」寄生蟲感染。

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奇美醫院皮膚科陳麒亘醫師表示，疥瘡夜間搔癢會特別明顯，常讓患者半夜醒來，抓癢過度甚至可能引發細菌感染或濕疹。疥蟎離體後可存活約一週，蟲卵也可能在第二週孵化，因此床單、毛巾等共用物品容易成為傳染途徑。醫師提醒，要根治疥瘡，不僅患者需治療，家人或密切接觸者也應同時接受療程，以避免再度傳染。

疥瘡是什麼

香港衛生防護中心曾指出，疥瘡是由肉眼幾乎無法察覺、僅約0.3毫米大小的疥蟎所引起。這種寄生蟲會鑽入皮膚角質層，在其中挖掘通道並產卵，人體對其本體與排泄物產生過敏反應，進而引發強烈搔癢。由於此病主要透過長時間的皮膚接觸傳播，家庭成員之間極易互相感染，常見一人確診後，全家接連中招的情況。

疥瘡症狀

初次感染疥瘡的潛伏期可長達四至六週，在此期間患者雖無明顯症狀，卻已具備傳染力，往往在不知情下將病菌帶給身邊親近的人。當症狀出現時，多集中於皮膚皺摺處，例如手指與腳趾間、手腕、腋下、腹部、乳房下方以及生殖器周圍，可能出現紅疹、脫屑，甚至化膿等情形。

長時間抓癢不僅可能造成皮膚破損，也增加細菌感染風險，進一步引發濕疹等併發症。此外，疥蟎離開人體後仍可存活數日，其蟲卵更可能在一至兩週內孵化，因此患者曾使用過的床單、衣物或毛巾都可能成為傳染來源。

疥瘡治療方法

面對疥瘡，單一患者接受治療往往不足以完全根除，與其有密切接觸的家人或伴侶也應同時接受檢查與治療，才能有效阻斷傳播鏈。治療通常需依醫囑使用外用藥物殺滅疥蟎，並搭配止癢藥物減輕不適，若已有細菌感染則需進一步使用抗生素處理。

疥瘡預防方法

在日常防護方面，專家建議維持良好個人衛生習慣，避免共用衣物與個人用品，並定期清洗與更換床單、毛巾等貼身織品。患者使用過的物品應以高溫清洗或妥善密封存放一段時間，以確保寄生蟲與蟲卵被徹底清除，降低再次感染的風險。



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