她原本拒絕治療乳癌！醫師一句話讓她活到現在沒復發

得癌症就等於被判死刑嗎？一位旅美醫師用一句話，點醒原本不願治療的病人，讓她活到現在都沒復發。他想告訴癌症患者的5件事，不只是打氣，更可能讓你的人生出現轉機。

醫師給癌症病患5大建議

如果你或你的朋友得了癌症，前芝加哥榮民醫院心臟加護病房主任謝安民提供5大建議：

1.癌症可治療

癌症有很多種，每一種癌症也往往有很多面目。有些癌症現在已經出現有效的治療和可觀的存活率。

看更多：抗癌要花多少錢？癌醫院長算給你看！保費交給誰才安心？



2.一樣過日子

每個人的生活中，都有好日子和壞日子，只不過癌症患者好日子和壞日子差別特別巨大。好日子時盡量和親朋享受生活；壞日子時，多休息，把自己包在自己喜歡的環境、聽音樂、看書或回憶甜蜜往事；保持身心狀態良好，可以幫助你渡過治療時的痛苦。

3.面對現實

癌症患者在診斷之後，心理上的衝擊很大，短期內會經過幾種相當不同的心理反應，越早能夠沉澱下來，接受事實和醫師商量治療方針越好。

謝安民分享，4年前有朋友介紹一個太太來看病，這位病人被診斷出乳癌，但是她不要去做biopsy（活體組織檢查），如果是癌症，更不要開刀或化療，因為聽說太痛苦了。

謝安民告訴她，早期乳癌開刀後的存活率；也告訴她，「就如一個球朝著妳奔來，不會因為妳不看它、不理它就不會打到妳。如果妳看著球，也許可以躲過要害。妳現在不理、遲早乳癌會出現猙獰面目，到那時可能是晚期，要動的手術更大，存活率更低了」。

這位病人決定去面對，到現在還存活而且沒有復發的跡象。

看更多：健保擴大給付3癌用藥！PARP抑制劑精準抗癌 接軌國際治療指引



4.相信醫學／科學

癌症治療是個很複雜而且專門的學問。有許多關於治癌的錯誤訊息（比如可以餓死癌症），而且很不幸的，有人利用癌症病人的艱難處境發一筆財，相信科學才是癌症患者應該持有的態度。

5.定期篩檢

癌症在初期往往沒有症狀，等到有症狀時往往已經是晚期或已轉移。目前癌症還是在初期，腫瘤還小時，完全切除，治療的效果最好。所以篩檢是很重要的，尤其是有家族史的人（特別是大腸癌、乳癌、肺癌）。

看更多：接受「這3種癌症篩檢」多活8年！大腸癌篩檢效益大 省下近2千億美元



◎ 本文摘自／《健康沒有速成班》謝安民 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章