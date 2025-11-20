她去ATM領普發一萬卻顯示「已領」！1988也證實

行政院普發新台幣1萬元開放ATM領取首日，新北市蘆洲區傳出疑似盜領案件。44歲吳姓女子17日下午2時許，前往蘆洲區永樂街台灣企銀ATM提款機，準備領取政府普發現金，操作過程中ATM螢幕顯示「該筆款項已完成領取」，讓她相當錯愕。

據了解，吳女擁有3個金融帳戶，先前曾上網登記「直接入帳」但似乎未成功，因此選擇在開放ATM領現首日前往提領。面對無法領取的狀況，她立即撥打1988諮詢專線求證，服務人員查詢後同樣告知該筆款項確實顯示已完成領取，並建議若有疑慮可向警方報案求助。

心急如焚的吳女隨即前往蘆洲警分局三民派出所報案，警方以詐欺案件受理。偵查隊啟動調查程序，準備發函向相關銀行調閱資料，釐清款項是否真的遭到盜領。

就在案件調查程序進行中，19日上午出現戲劇性轉折。員警陪同吳女前往派出所對面的蘆洲長榮路華南銀行，換一家銀行再次嘗試操作ATM。意外的是，這次操作順利成功，吳女當場領到政府普發的1萬元現金。

針對前次為何無法領取的原因，目前仍不明朗。可能是系統問題或操作環節出現狀況，但至少確認款項並未遭到盜領，讓吳女鬆了一口氣。

蘆洲分局表示，近日巡簽ATM時發現部分民眾在領錢上確實有困難，經過員警協助指導後，多數都能成功領取到普發1萬元。

警方呼籲，民眾領取普發現金時若遇到任何疑慮，可撥打1988免費諮詢專線查詢。遇到可疑或不確定狀況，應立即撥打165反詐騙專線或110報案電話。最重要的是，切勿聽從來路不明的電話指示操作，以防詐騙發生。

