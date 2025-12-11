她參加婚禮穿這樣！竟被新郎嫌「像少穿一半」 閨密新娘1句話讓網怒喊：快絕交

去參加婚禮，如何穿搭是一門學問。（示意圖非當事人，翻攝Pixabay）

去參加婚禮，穿搭是一門學問。一名25歲女子近日在Reddit發文，表示自己在參加閨密婚禮時，竟被新郎批評「禮服像少穿一半」，更令她受傷的是，新娘竟然把這句話原封不動告訴她，全程語氣嚴肅、毫無安慰。貼文一出引發討論，不少人認為問題根本不在禮服，而是這段友誼已經失衡，喊話原PO「快跟新娘絕交」！

新郎評論「少穿一半」是在羞辱她嗎？

原PO近日在Reddit貼出參加婚禮時的穿搭，發文表示，她與新娘是多年好友，雖然婚禮沒有正式伴娘，但她是新娘親自指定、場上「唯一的非正式伴娘」。她精心挑選了一件紅色長禮服，除了手臂與後背小範圍的交叉鏤空外，幾乎沒有裸露，而後背部分也大多被長髮遮住，衣服設計可說是相當保守，她自認得體。

怎料，新娘走過來告訴她：「新郎說妳的禮服看起來好像『少穿一半』。」這句話讓她瞬間愣住，因為新娘完全沒有替她緩頰，甚至沒有平常朋友間最基本的「別想太多，妳穿得很好看」等都沒有說。

原PO表示，她理解新郎來自中東鄰近國家，宗教及文化背景較保守，但讓她不解的是，當天其他賓客穿無袖長禮服、短緊身洋裝、貼身長裙的都有，根本不是保守場合，現場氣氛輕鬆又有酒精，完全不是嚴肅的婚宴。

原PO補充說，其實這不是新郎第一次評論她的外貌，過去他曾說過：「妳能找到現在的工作，是因為妳長得漂亮。」語氣輕蔑，讓她印象深刻。如今連禮服也被挑剔，讓她開始思考是否該去向對方理論？或是乾脆假裝沒發生。

原PO公開參加婚禮的穿搭，紅色長禮服設計，簡潔保守，僅手臂與後背有小範圍鏤空。（翻攝Reddit）

為什麼網友要原PO快跟新娘絕交？

Reddit網友看了原PO貼出的婚禮穿搭正反面照片後，幾乎一面倒力挺她，認為她穿這樣完全沒問題。不少網友覺得不單純，認為新郎其實被她吸引，因此才會用酸言說出這種「反向批評」的話語，來掩飾自身情緒。

有人指出，新娘沒有替她說話，可能是因為嫉妒，「如果她知道老公會注意妳，她自然不會站在妳這邊。」更呼籲原PO趕快斬斷這段有毒的友誼，「新娘為什麼一定要把這句話告訴妳？真正的朋友不會在婚禮這天羞辱妳」「真正的朋友不會傳話來傷害妳，也不會讓丈夫多次評論妳的外貌」「保持距離吧，他們看起來都不是真心支持妳的人」。

甚至有人推測：「我覺得這句話根本不是新郎說的，而是新娘瞎編出來的」其他人則說：「妳的禮服完全沒問題，問題在於他們」「她不是站在妳這邊的人，而妳值得更好的朋友」。

