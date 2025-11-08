她只是來打掃！婦誤闖清潔地點遭屋主開槍致死 美國城堡法則再掀爭議

印第安納州惠特斯鎮一名婦人因誤闖民宅清潔，遭屋主開槍射殺，警方已完成現場採證並移交檢方審理。（圖／翻攝自WRTV）

美國印第安納州一名婦人日前因誤闖一戶住宅準備打掃，竟遭屋主開槍射殺。當地警方已完成初步調查，並將相關資料移交地方檢方，決定是否依法起訴。

死者瑪麗亞・佩雷斯・德・貝拉斯奎茲為四名孩子的母親，丈夫與家屬發起募款活動，希望為其後事與子女生活籌措支援。（圖／翻攝自WRTV）

根據英國《衛報》與《美聯社》綜合報導，這起事件發生於11月5日清晨7時前，地點位於印第安納州首府印第安納波里斯郊區的惠特斯鎮（Whitestown），人口約1萬人。警方在一棟民宅的前門處發現32歲婦人瑪麗亞・弗洛琳達・里奧斯・佩雷斯・德・貝拉斯奎茲（Maria Florinda Rios Perez De Velasquez）陳屍現場，當場宣告死亡。

警方指出，死者當時隨著清潔團隊前往打掃，不過卻誤走到錯誤地址。當局目前尚未公開開槍屋主的身分，但表示整起案件調查結果已在週五（7日）下午移交給布恩郡檢察官肯特・伊斯特伍德（Kent Eastwood）處理，是否起訴將由其決定。

這起案件也引發對印第安納州「城堡法則」（castle doctrine）的關注。該法律容許屋主在「合理相信住宅遭非法入侵」的情況下動用致命武力保護自身與財產。美國全境目前有31個州制定類似法律，依據全國州議會會議組織（National Conference of State Legislatures）資料指出，這類條文的解釋與適用常因案而異。

事件發生當時，死者的丈夫毛里西奧・貝拉斯奎茲（Mauricio Velazquez）也在現場，他向印第安納波里斯當地媒體WRTV表示，兩人站在門口按鈴時，根本沒察覺遭槍擊，直到妻子倒在他懷裡、血流不止，才驚覺發生悲劇。死者的兄弟也在募資網站發起募款活動，表示其姐姐生前是四名孩子的母親，家庭突遭變故，亟需社會支援。

根據先前美國其他地區類似案件的判例，也曾出現屋主對誤闖民宅者開槍而被起訴的情況，例如一名86歲男子因誤將非裔少年拉爾夫・亞爾（Ralph Yarl）視為闖入者而開槍，被判有罪；紐約則有男子因開槍射殺誤闖車道的女子，最終被判二級謀殺罪成立。目前，檢方尚未公布是否對本案屋主提出刑事指控，整起事件仍持續引發美國社會對「合理防衛」與「過度用武」邊界的激烈討論。

該起事件發生於印第安納波里斯郊區，死者當時站在門前按鈴準備清潔，卻不幸遭屋主射殺身亡。（圖／翻攝自X，@ABC）

