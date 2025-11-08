她只是來打掃！婦誤闖清潔地點遭屋主開槍致死 美國城堡法則再掀爭議
美國印第安納州一名婦人日前因誤闖一戶住宅準備打掃，竟遭屋主開槍射殺。當地警方已完成初步調查，並將相關資料移交地方檢方，決定是否依法起訴。
根據英國《衛報》與《美聯社》綜合報導，這起事件發生於11月5日清晨7時前，地點位於印第安納州首府印第安納波里斯郊區的惠特斯鎮（Whitestown），人口約1萬人。警方在一棟民宅的前門處發現32歲婦人瑪麗亞・弗洛琳達・里奧斯・佩雷斯・德・貝拉斯奎茲（Maria Florinda Rios Perez De Velasquez）陳屍現場，當場宣告死亡。
警方指出，死者當時隨著清潔團隊前往打掃，不過卻誤走到錯誤地址。當局目前尚未公開開槍屋主的身分，但表示整起案件調查結果已在週五（7日）下午移交給布恩郡檢察官肯特・伊斯特伍德（Kent Eastwood）處理，是否起訴將由其決定。
這起案件也引發對印第安納州「城堡法則」（castle doctrine）的關注。該法律容許屋主在「合理相信住宅遭非法入侵」的情況下動用致命武力保護自身與財產。美國全境目前有31個州制定類似法律，依據全國州議會會議組織（National Conference of State Legislatures）資料指出，這類條文的解釋與適用常因案而異。
事件發生當時，死者的丈夫毛里西奧・貝拉斯奎茲（Mauricio Velazquez）也在現場，他向印第安納波里斯當地媒體WRTV表示，兩人站在門口按鈴時，根本沒察覺遭槍擊，直到妻子倒在他懷裡、血流不止，才驚覺發生悲劇。死者的兄弟也在募資網站發起募款活動，表示其姐姐生前是四名孩子的母親，家庭突遭變故，亟需社會支援。
根據先前美國其他地區類似案件的判例，也曾出現屋主對誤闖民宅者開槍而被起訴的情況，例如一名86歲男子因誤將非裔少年拉爾夫・亞爾（Ralph Yarl）視為闖入者而開槍，被判有罪；紐約則有男子因開槍射殺誤闖車道的女子，最終被判二級謀殺罪成立。目前，檢方尚未公布是否對本案屋主提出刑事指控，整起事件仍持續引發美國社會對「合理防衛」與「過度用武」邊界的激烈討論。
看更多 CTWANT 文章
日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？
太子集團建立全球犯罪網！律師嘆「現在抓的都是人頭」：幕後掌門人難抓
王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火
其他人也在看
補充保費爭議 陳時中:2萬門檻太低
記者陳柏翰∕台北報導 健保補充保費擬改革惹議，目前暫緩規劃。衛福部長石崇良八日說，超…中華日報 ・ 6 小時前
補充保費...醫師要石崇良「混日子就行了」 喊：石頭沒有選票硬！
精神科醫師沈政男今(7)日在臉書針對補充保費發表看法，他寫道「新任衛福部石部長，躊躇滿志，想要大刀闊斧，挽救健保與醫療，問題是：在當今政治氛圍之下，啊你就做不了什麼事啊！」中天新聞網 ・ 1 天前
背負「樂天精神」交手 金鷲3台將交流賽家鄉出賽
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）桃園亞洲職棒交流賽兩隊同背負「樂天精神」交手，樂天金鷲以1比3不敵樂天桃猿，金鷲3名台將都有出賽，總教練三木肇表示，相信對3名台將是難忘的回憶，也表示交流賽讓球員學到很多。中央社 ・ 7 小時前
郭富城首攻高雄巨蛋自招變了 三寶爸唱跳兒歌撩粉「吻我」
郭富城昨（11╱8）起一連2天在高雄巨蛋舉辦「ICONIC世界巡迴演唱會」，30年沒到港都的他問台下粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，樂得他說：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」他帶著大家乘坐時光機回到過去，聽到粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回：「吻我，不要問我。」讓全場尖叫聲掀頂。太報 ・ 3 小時前
四寶媽清潔工找錯地址…剛想開門「秒遭槍擊身亡」！夫目睹全程崩潰了
美國印第安納州（Indiana）近日發生一起死亡悲劇，一對清潔工夫妻事發當天前往新客戶家清潔時，卻因找錯地址，結果妻子剛到門前嘗試開門當下就遭屋內住戶槍擊身亡。警方獲報後到場時，確認夫妻倆並非入侵住宅，目前仍在尋找目擊證人及監視器畫面，全案始末仍待調查釐清。鏡報 ・ 1 天前
桃園機場第三航廈工程進度曝光！「北登機廊廳」年底啟用 新增8個登機門
桃園國際機場建設邁入新里程！行政院長卓榮泰今（8）日上午前往桃園國際機場，實地視察第三航廈北登機廊廳工程進度，了解最新施工情況。北登機廊廳預計於年底完工啟用，屆時旅客可直接由此廊廳銜接第二航廈完成出入境手續；而第三航廈主體及南登機廊廳則預計於2027年底陸續完工並投入營運測試。北登機廊廳設計亮點，如何縮短搭機流程？行政院指出，北登機廊廳設計兼具「開放性」與「......風傳媒 ・ 3 小時前
川普嘉惠數百萬美國老人 兩家大型藥廠的減肥藥價最多大砍８成
美國總統川普周四在白宮與美國的大藥廠禮來（Eli Lilly）、丹麥的大藥廠諾和信傳媒 ・ 1 天前
台積電董座魏哲家腳下運動鞋超吸睛 他笑稱：明年大家一定買得到
護國神山台積電今日（11/8）上午舉辦年度運動會，董事長魏哲家出席時，被鏡頭捕捉到穿了一雙超吸睛的運動鞋，鞋面上印有tsmc字樣，幕僚透露，這是先前SEMICON WEST美國半導體展專門為魏哲家準備的款式，也就是說，僅魏董擁有這雙全台獨一無二的特製運動鞋。太報 ・ 7 小時前
葛萊美入圍名單／肯卓克拉瑪9項大贏家 甜茶驚喜參戰贏面大
第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間今（8）日凌晨揭曉，饒舌天王肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）獲9項提名成入圍大贏家，而流行天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下7項入圍居次，拉丁天王Bad Bunny 、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和R&B 才子Leon Thomas同獲6項提名位居第三。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
郵筒成網拍商品掀議！ 賣家：不知情 中華郵政：追回17座
花蓮縣 / 綜合報導 網購平台「什麼都 賣 、什麼都不奇怪」，但有人賣郵筒您看過嗎？有賣家PO出圖文，大大小小、綠色紅色甚至雙色款的郵筒都有，價格最高的一座賣6000元，但被網友質疑是否有盜賣郵政資產嫌疑？對此賣家發聲喊冤自己不知情，郵筒是和回收商購買，事前也再三確認是否可以販售。而中華郵政 花蓮郵局 表示，郵筒是9月花蓮堰塞湖洪患時，被泥流沖出、跟廢棄物混雜後被清除處理的，已經通知賣家下架，並回收全數共17座郵筒。把千言萬語化成文字透過郵筒寄到對方手上是很多人生活中的記憶，但這座落街頭人們熟悉的郵筒卻差點出現在民眾家中。再仔細看，郵筒上都沾上一層灰白色的泥，賣家也在拍賣平台上，清楚寫下款式跟售價，一個大的雙色郵筒賣6000元，單色款大的5500元小的賣3500元，需要修復的售價2500元，還說品項很好，也提醒沒有鎖頭也沒有鑰匙，但被網友質疑，是否有盜賣郵政資產嫌疑，對此賣家發聲喊冤。賣家(經變音處理)說：「回收商把它拿出來賣，所以我那時候也是在網路上買的，我還問回收商說可以賣嗎，然後『他還跟我說可以』，我還自己『認賠好幾萬元』。」賣家強調自己不知情，上架出售前也有再三確認，經告知後都還給郵局了。賣家(經變音處理)說：「上網的第一天，就有人傳給郵局的人看了，郵局的人也跟我聯絡了，他們就跟我聯絡說不行賣，然後他們就說要收回去，所以他們就全部載走了。」至於郵筒怎麼會落到民眾手中？花蓮郵局副理歐鴻煊說：「當初不是那個(花蓮馬太鞍溪)堰塞湖溢流，所以光復地區就是發生很嚴重水災，整個溢流的東西，很多都是流到外面去了這樣，這些郵筒都要用重型機具，把它破壞掉，這樣才是我們的做法這樣。」中華郵政也表示，緊急收回全部17座郵筒，也責成花蓮郵局，依規定檢討報廢財產保管與處理流程，後續將嚴加落實防範措施。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
關稅變「退稅」？美貿易代表：川普恐需退回1000億美元
美國貿易代表傑米森．格里爾（Jamieson Greer）警告，若法院最終駁回川普政府的立場，聯邦政府恐須退還超過1000億美元（約新台幣3兆多元）的關稅，掀起史上罕見的「關稅退款潮」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
少子女化 兒科難留才！石崇良：明年挹注249億 擴大幼兒專責醫師制度
少子女化浪潮衝擊，醫院兒科難留才，衛福部長石崇良今天表示，明年將挹注新台幣249億元預算，優先保障兒童醫療，除幼兒專責醫師從0到3歲延伸至6歲適用，變成「兒童專責醫師」，並增加醫院「急、重、難、罕」給付。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
課堂驚魂！女老師遭6歲男童開槍重傷 「子彈卡體內」獲賠3億元
美國維吉尼亞州一名國小教師茲沃納（Abby Zwerner），2023年時遭到一名6歲男童槍擊，前後經歷4次手術撿回一命，不過子彈至今仍卡在體內。近日判決出爐，前副校長帕克（Ebony Parker）賠償茲沃納1000萬美元（大約新台幣3億元）。鏡報 ・ 11 小時前
一杯咖啡3萬元 杜拜推咖啡界「液體黃金」！賣天價原因曝光
杜拜這座以極致奢華著稱的沙漠城市，最近又以一種令人咋舌的方式刷新了全球紀錄！當地一家名為 Julith 的咖啡廳，霸氣推出全球最貴咖啡，每杯索價高達980美元（折合新台幣逾 3 萬元），瞬間引爆話題。這款限量約 400 杯的「天價聖品」，採用的是頂級稀有的巴拿馬咖啡豆Nido 7 Geisha，帶有苿莉花及柑橘果香，簡直是咖啡界的「液體黃金」。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
15檔低基期轉機股 出運
市場擔憂AI估值過高，台美股市觀望情緒升溫，台股加權指數再陷月線保衛戰。隨第三季財報熱騰騰出爐，上市櫃公司面臨全面大體檢，相較於前波漲多股承受獲利調節賣壓，低基期轉機股收獲市場青睞目光，聯電、欣興、全新等15檔個股，今年來漲幅落後大盤，第三季獲利年季雙增、單周獲法人買盤進駐，有望挺身而出，助力台股下周收復月線大關。工商時報 ・ 23 小時前
三太子盃》大滿貫3冠王羅耶爾寶刀未老 攜手拉蒙斯勇奪男雙金盃
2025年台灣華國三太子男網挑戰賽雙打決戰，44歲荷蘭老將羅耶爾（Jean-Julien Rojer）無愧為大滿貫3冠王，攜手美國搭檔拉蒙斯（Nathaniel Lammons）連續搶7得手，7：6（7：4）、7：6（8：6）力退日本第4種子上杉海斗／渡邊聖太，連續兩站挑戰賽笑捧冠軍。自由時報 ・ 6 小時前
險遭公車司機趕下車！金馬影帝親曝「超得意真相」：天生如此
險遭公車司機趕下車！金馬影帝親曝「超得意真相」：天生如此EBC東森娛樂 ・ 1 天前
來對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」11/08獎號一次看
台彩今（8）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：．今彩539：07、08、09、26、34。．39樂合彩：07、08、09、26、34。．3星彩：773。．4星彩：24台視新聞網 ・ 7 小時前
鄭麗文挨轟追思「共諜」！ 悼白恐卻聽中國紅色歌曲「安息歌」
鄭麗文挨轟追思「共諜」！ 悼白恐卻聽中國紅色歌曲「安息歌」EBC東森新聞 ・ 7 小時前
矽品虎尾廠耕耘在地 辦星空電影院 (圖)
矽品精密在中部科學園區虎尾園區設廠，9月起正式營運，目前有500名員工進駐。為落實企業社會責任，矽品精密8日舉辦星空電影院，未來也將持續耕耘地方。中央社 ・ 6 小時前