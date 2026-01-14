她只是太累了？翁推著亡妻過安檢 一摸才發現她冰冷如屍

西班牙特內里費南機場（Tenerife South Airport）近日傳出駭人事件，一名老翁試圖推著亡妻登機。示意圖／達志／美聯社）

西班牙加納利群島特內里費南機場（Tenerife South Airport）日前發生一起駭人事件。一名80歲老翁試圖推著已死亡的妻子通過安檢登機，行徑被現場保全識破，當場遭到逮捕調查。

據機場工作人員描述，這對年邁夫婦原本準備搭機離境，女子由丈夫推著坐在輪椅中，看似行動不便。當兩人通過金屬探測門後，一名保全注意到女子毫無反應，決定上前查看。

「老翁把輪椅交給保全後，保全握住女子的手，發現她體溫極低、毫無呼吸，顯然已經死亡，」一名匿名員工向《阿維索斯日報》表示。現場立即啟動緊急程序，數分鐘內，西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）、機場保全與法醫人員陸續抵達。老翁當場被控制，並在配合下接受訊問。

廣告 廣告

他向當局供稱，妻子是在登機前「數小時」於機場內自然死亡。但有機場員工指出，老翁一度試圖將死亡責任歸咎於機場設施，目前此一說法亦列入調查範圍。警方仍在釐清死者確切死亡時間與地點，以及是否涉及刑責。

儘管事件早於數月前發生，但直到近日相關細節才透過多家媒體曝光。機場方面則證實事件屬實，但未透露當事人國籍或所搭航班資訊。此案也讓人聯想到去年另一起引發爭議的死亡登機事件。2025年11月，一名89歲英國籍女子在西班牙馬拉加機場（Málaga Airport）搭乘易捷航空（EasyJet）前往倫敦時，疑似已在上機前死亡，卻仍被家屬以「她只是累了」為由推上飛機。

事後空服人員察覺異狀，班機緊急折返，航程延誤超過12小時。針對這起在西班牙機場發生的狀況，目前特內里費機場案件仍由當地警方與檢察機關調查中，尚無起訴決定。

保全發現女子體溫異常、無呼吸後立刻通報，現場隨即進入緊急應變狀態。（圖／翻攝自X，@ScottishSun）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

熱戀種草莓1／掰了邱偲琹 郭方儒雨中陪新歡大跳

熱戀種草莓4／童星之路大不同 她曾因長高忽然沒戲演還遭霸凌

戴口罩、安全帽提款ATM會嗶嗶叫！ 金管會：露出全臉就可領錢