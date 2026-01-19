她叫LISA卻不是女神 靠愛情話術騙到阿北險失200萬！詐團手法曝光

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

她叫 LISA，名字和全球知名女團 BLACKPINK 成員一模一樣。但這名「LISA」，不是站在舞台上的國際巨星，而是藏在螢幕後、精準操控話術的詐騙角色。國際打防詐專家李泱輯曝光一個真實案例。一名自稱 Michael 的伯伯，在交友網站認識「菲律賓 LISA」的女子後，長時間陷入情感攻勢。LISA 天天噓寒問暖，從生活關心、未來規劃一路聊到「一起努力變更好」，讓 Michael 誤以為遇到真愛，差點痛失200萬現金。

她叫LISA卻不是女神，靠愛情話術騙到阿北險失200萬！國際防詐專家李泱輯曝光詐團手法。（圖／翻攝自《防詐特攻隊》YT）

不是BLACK PINK女神LISA 差點騙走台灣Michael阿北200萬

國際防詐專家李泱輯大隊長在網路節目【防詐特攻隊】分享一個虛擬貨幣詐騙的案子。一名自稱「菲律賓 LISA」的女子，刻意使用與全球知名女團 BLACKPINK 成員相同的名字，在第一時間就成功降低 Michael 的警戒心。兩人從交友網站認識後，LISA 每天固定傳訊，從早安、晚安，到關心吃飯、身體狀況，長時間噓寒問暖，讓 Michael 誤以為遇到真正懂他、在乎他的對象。



警方發現，LISA 幾乎不急著談錢，而是先談未來、談陪伴，甚至暗示「如果有一天能一起生活，就要先為未來準備」。直到信任完全建立後，LISA 才慢慢將話題導向「投資」，聲稱自己正在參與海外計畫，並一步步引導 Michael「一起做」，最後只留下關鍵一句話：「先去買 U。」Michael 當時甚至不清楚 U 是什麼，只知道那是「女朋友需要的錢」。警方趕到時，Michael 已拎著裝有 200 萬元現金的塑膠袋準備換成虛擬貨幣，一心只想把錢送出去。警方形容，這不是單純的金錢詐騙，而是情感被全面綁架後的失控行為，若不是即時攔阻，這筆錢一旦轉成虛擬貨幣並上鏈，幾乎不可能追回。

李泱輯直言：感情詐騙＋虛擬貨幣是最難防的組合

根據刑事局打詐儀表板資料顯示，2025年台灣整體詐騙財損金額驚人高達893.26億元。其中虛擬貨幣詐騙占一定高比率。



國際防詐專家李泱輯在網路節目《防詐特攻隊》指出，近年多數虛擬貨幣詐騙案件，都不是一開始就談投資，而是先從「陪伴」開始。詐騙集團會長時間聊天、噓寒問暖，刻意營造穩定關係，讓被害人產生情感依賴。



但「當你開始每天等他的訊息，你的判斷力其實已經被影響了。」李泱輯說，等到對方提出投資建議時，被害人往往會自動替對方合理化風險，甚至拒絕外界提醒。他強調，這類案件真正難防的地方，不在技術，而在於【情感先行，理性後退】。

虛擬貨幣專家溫宏駿破解 U為什麼會成為詐騙集團最愛工具

虛擬貨幣專家（金融派大星）溫宏駿也警告，所謂的 U，就是 USDT（泰達幣），屬於穩定幣，設計目的是讓價格與美元掛鉤，方便流通與轉帳。「它不是拿來暴漲的，而是拿來『好用』的。」



但這個「好用」，在詐騙與洗錢結構裡，卻成了被騙錢的人的致命點。因為 U 價格穩定、轉帳快、跨國容易，一旦被轉出，就很難即時攔截。溫宏駿提醒，民眾最容易誤判的是：「我只是把錢換成幣，錢還在。」實際上，只要照指示轉到指定錢包，控制權就已經易手。

假交易所、假APP、假心騙真情 專家：你看到的獲利更是假的

兩位專家指出，許多案件都會搭配「假交易所 APP」操作，介面精美、數字跳動，看起來與真平台幾乎沒有兩樣。被害人往往因為第一次成功出金，而完全相信系統是真的。



溫宏駿直言，這正是典型的「養套殺」結構。「第一次出金，是為了讓你敢投入第二次。」一旦資金加碼，出金就會被各種名目卡關，最後 APP 關閉、客服消失，帳面獲利瞬間歸零。



專家共同警告 看到三個訊號請立刻停手

李泱輯與溫宏駿一致提醒，只要出現以下訊號，請立刻停手，不要再抱僥倖心理：

第一，要求你先買 U 再轉出。

第二，要求你不要告訴家人朋友。

第三，甚至教你怎麼應付警察或銀行。



李泱輯強調，真正合法的投資環境，不會怕你查資料、不會阻止你詢問，更不會要求你「偷偷來」。只要對方開始隔離你與外界，就可以確定是高風險行為。

實體門市也不安全 4千多名被害人集中買幣

李泱輯指出，更令人震驚的是，詐騙不只存在網路，甚至延伸到「實體門市」。在某一起案件中，有大量被害人被指示前往同一家門市購買虛擬貨幣。警方調閱交易紀錄後發現，約 5 千多筆交易中，有 4 千多筆都與被害人相關，比例異常。



更詭異的是，該門市販售的幣價，竟比市場行情高出約 10%，卻仍有大量民眾照買不誤。警方研判，被害人並非在比價，而是已被詐騙話術「指定地點」，照做即可。諷刺的是，這家門市牆上貼滿反詐騙標語，讓人誤以為格外安全。「通常缺什麼，就貼什麼。」以假亂真。

不貪平平安安！專家：給所有想投資虛擬貨幣的人警告

溫宏駿提醒，加密貨幣只是投資工具，不是翻身捷徑。李泱輯更是直說，詐騙從來不是因為你笨，而是因為對方太會抓人性。兩位專家給出共同結論：【所有真正的投資，都經得起你慢慢查；只有詐騙，才會一直催你快】。



當有人對你說：

「先去買 U，其他我幫你處理。」

請記住，那不是貼心，而是你該立刻轉身離開的大警訊。



一分鐘建立防詐心態1、2、3：

1.國際防詐專家李泱輯大隊長警告，詐騙集團近年刻意鎖定「高辨識度名字」，結合流行文化與和社群熟悉感，讓被害人在第一時間放下戒心。當名字自帶好感濾鏡時，人往往不會立刻懷疑。2025年台灣整體詐騙財損金額驚人高達893.26億元。其中虛擬貨幣詐騙占一定高比率。



2.虛擬貨幣專家 溫宏駿（金融派大星） 也提醒，當【感情鋪陳】與【加密貨幣結合】，詐騙成功率會大幅提升。【對方不會先急著要錢，而是慢慢把你帶進投資語境】，最後只丟一句：『先去買 U。』」



3.什麼是U？U，是 USDT（泰達幣），一種「穩定幣」。1 顆 U 約等於 1 美元，價格穩定、不太波動。正因如此 U 成為詐騙集團、洗錢集團最愛的工具。

因為U：價格穩定，好算帳、轉帳速度快，幾分鐘跨國、不用銀行、不易追蹤、一轉出，錢就「消失在鏈上」。警方警告「U 本身不是詐騙，但叫你買 U 再轉出去的人，非常危險，快點遠離。」

